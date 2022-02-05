Біля берегів Франції траулер викинув понад 100 тисяч мертвих риб

Нідерландський траулер FV Margiris, який є другим у світі за величиною рибальським судном, викинув в Атлантичний океан біля берегів Франції понад 100 тисяч мертвих риб.

Як повідомляє Reuters, масовий викид риб першими помітили екологи із французької групи Sea Shepherd та оприлюднили відповідну світлину. На ній зображено щільний килим з путаса, підвиду тріски, що використовується для масового виробництва риб'ячого жиру та борошна.

У групі рибної промисловості PFA, що представляє власника судна, пояснили, що злив риби був спричинений розривом сітки траулера. У своїй заяві група назвала викид риб "дуже рідкісним випадком".

"Відповідно до законодавства ЄС це було записано в судовому журналі та повідомлено владі держави прапора судна, Литви", — йдеться у заяві.

Проте в групи Sea Shepherd France не вважають, що інцидент був випадковим. На думку екологів, рибу з траулера викинули навмисно, оскільки не хотіли її переробляти. Ця практика, відома як скидання улову та заборонена в ЄС. Французька міністерка у справах моря Аннік Жирарден назвала цей вчинок "шокуючим" та попросила національний орган з нагляду за рибальством розпочати розслідування, передає The Guardian.

Що відомо

Ісландія, одна з небагатьох країн, яка досі займається китобійним промислом з комерційною метою, планує припинити китобійний промисел з 2024 року через скорочення попиту.

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