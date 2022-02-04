Міністр рибальства заявив, що Ісландія, одна з небагатьох країн, яка досі займається китобійним промислом комерційною метою, поряд з Норвегією та Японією, планує припинити китобійний промисел з 2024 року, оскільки попит скорочується. Про це повідомляє The Guardian.

"Існує мало доказів того, що ця діяльність приносить будь-яку економічну вигоду", — заявив міністр Свандіс Сваварсдоттір.

Як зазначає видання, у 2019-2023 роках в Ісландії були встановлені квоти, які дозволяють щорічно виловлювати 209 фінвалів — другого за величиною виду на планеті після синього кита — та 217 малих смугастих китів.

Але за останні три роки два основних власники ліцензії призупинили полювання на китів, а один із них назавжди покинув промисел у 2020 році. За останні три роки було вбито лише одного кита та одного малого смугастого кита у 2021 році.

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