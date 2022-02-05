У США влаштували спалення книг "Гаррі Поттер" та "Сутінки". У чому справа

Пастор з американського штату Теннессі Грег Локк очолив публічне спалення книг Джоан Ролінг, зокрема "Гаррі Поттер" і вампірської саги Стефані Маєр "Сутінки". Знищення книг відбулося у межах боротьби з "демонічним впливом" й транслювалося у прямому ефірі у Facebook.

Про це пише The Guardian.

За даними видання, спалення книг відбулося у передмісті Нашвілла після того, як минулого місця шкільний комітет округу Теннессі вирішив заборонити графічний роман про Голокост "Маус".

"Ми прекрасно розуміємо, на що ідемо. Принесіть усе це. Припиніть дозволяти демонічному впливу проникати у ваш будинок", – заявив Грег Локк.

Як зазначається, захід зібрав чимало людей, які кидали у вогонь примірники "Гаррі Поттера" і "Сутінок". За даними очевидців, дехто з місцевих мешканців навіть кидав у багаття книгу "451 градус за Фаренгейтом" Бредбері та "Походження видів" Дарвіна, яка насправді виявилась Біблією.

Перед спаленням Локк виступив з проповіддю та заявив, що бореться з "дияволом масонів" та чаклунством, яке нібито пропагують видання.

"Я більше не зв'язуватимуся з відьмами, я не зв'язуватимуся з чаклунством. Я не зв'язуватимуся з демонами. Я виганяю їх усіх в ім'я Ісуса Христа", – сказав пастор, звертаючись до присутніх.

Тим часом в американській бібліотечній асоціації повідомили, що зафіксували "безпрецедентне" зростання запитів щодо заборони книжок. Зокрема, восени 2021 року було оскаржено вихід у світ 330 книг проти 156 книг у 2020 році.

Що відомо

У грудні 2021 року перше видання "Гаррі Поттера" британської письменниці Джоан Роулінг продали на аукціоні за 471 тисячу доларів.

Британець, якого офіційно звати Гаррі Поттер, продав перше видання книги Джоан Роулінг про однойменного чарівника за 27,5 тисячі фунтів стерлінгів (приблизно 37 тисяч доларів).

У липні 2021 року рідкісне перше видання книги Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали на аукціоні за 111 тисяч доларів.

Американський інтернет-сервіс відео HBO Max випустив тизер спецепізоду "Гаррі Поттера", присвячений 20-річчю виходу фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь".

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