Будівництво мосту у Кременчуці: що зробили

На будівництво мосту у Кременчуці цьогоріч спрямували 700 мільйонів гривень. Це гроші з державного бюджету, розповів Суспільному перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко. За його словами, ця сума може змінитися. Будівництвом займається турецька компанія на замовлення Служби автомобільних доріг. Нині для опор нового мосту встановили більше двох десятків сталевих труб.

Понад 70 років тому – після зруйнування за часів Другої світової – у Кременчуці відбудували Крюківський міст. Нині це єдина можливість потрапити на інший берег міста.

Фото: Суспільне Полтава Крюківський міст у Кременчуці

"Оцей міст дуже важливий, і він ускладнює пересування жителів з одного берега на другий. А якщо якась аварія, то це ж проблема. На пів дня зупиняється все місто з одного берега і з другого", — каже житель Кременчука Роман Гнідець.

Опори Крюківського мосту встановили близько 150 років тому. Нині він в аварійному стані, говорить водій Валерій Бондаренко.

Фото: Суспільне Полтава Старий міст у Кременчуці

"Тільки аварія і все, «паралізований» і правий, і лівий берег, потрібно дуже (споруджувати новий міст – ред.). Ми залежимо від мосту", — говорить водій Валерій Бондаренко.

Фото: Суспільне Полтава Будівництво мосту у Кременчуці

Від осені минулого року поруч із старим мостом будують новий. За цей час встановили більше двох десятків сталевих труб для майбутніх опор. Роблять це за допомогою двох бурильних установок. Наступного тижня труби планують бетонувати, каже керівник проєкту з будівництва.

"Під кожну опору буде 20 штук паль. Ми тут забиваємо труби діаметром 2 метри. На лівому березі глибина, на яку ми забиваємо ці палі, приблизно 40 метрів. Після забивання ми їх заглиблюємо. На правому березі одну трубу забили, щоб перевірити чи є там проблеми чи ні. Там глибина більша майже у два рази. Там буде близько 80 метрів", — каже керівник проєкту з будівництва мосту Ердінч Улусой.

Фото: Суспільне Полтава Опори для будівництва мосту

Новий міст матиме чотири смуги руху. А загальна довжина споруди – понад 3 кілометри. Будує міст турецька компанія. Для цього задіяли більш ніж дві сотні людей.

Фото: Суспільне Полтава Будівництво нового мосту у Кременчуці

"Контракт заключений до 2024-го року і сума контракту становить 11,2 мільярда гривень (з державного бюджету – ред.). Але ми плануємо пришвидшити роботи, щоб скоріше здати цей об'єкт", — каже перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

Торік на будівництво мосту витратили 285 мільйонів гривень. 2022-го на це вже спрямували 700 мільйонів. Це гроші з держбюджету, розповів Андрій Івко.