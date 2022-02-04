Тарифи за вивезення сміття в Ужгороді збільшать. Це вирішили 4 лютого на засіданні члени виконавчого комітету міськради, — розповів начальник управління економічного розвитку міста Павло Логвінов.

За його словами, у міськраді вирішили збільшити вартість за кубічний метр сміття, який приймають на полігоні Ужгорода. Відповідно збільшить тариф і товариство "АVЕ", яке обслуговує місцевих жителів та забирає від них сміття.

"У цьому тарифі є складова витрат сміттєзвалища, тому що для обслуговування нашого полігону це теж дуже витратна діяльність. До прикладу, у 2021 році з бюджету міста 5 мільйонів виділили на діяльність цього комунального підприємства. Затвердили тарифи для населення та для побутових споживачів. Ми затвердили вартість тарифу для одного куба", — розповів Павло Логвінов.

Вартість послуг товариство "АVЕ" в Ужгороді востаннє змінювало у 2018 році, — каже директорка Наталія Якубик. За її словами, відтоді змінили законодавство щодо поводження з твердими побутовими відходами і тепер ціна за вивезений кубометр сміття не може різнитися для споживачів.

"Сьогоднішній тариф затверджений один. Разом із захороненням — 185 гривень 60 копійок. Це тариф за 1 метр кубічний для всіх категорій споживачів без винятку. Для "комерції" тариф був 177 гривень 77 копійок за 1 метр кубічний, тобто тут наша складова навіть зменшена, але населення, у зв’язку з тим, що на сьогодні є один тариф для всіх, тягар тепер для населення зросте більше у відсотковому співвідношенні. Якщо раніше була 21 гривня 74 копійки на одного мешканця багатоповерхівки, то тепер — це 35 гривень 42 копійки. Для контейнера приватного будинку — 96 гривень 51 копійка", — розповіла директорка товариства.

Нові тарифи почнуть діяти, каже Наталія Якубик, після оприлюднення на сайті міськради.

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