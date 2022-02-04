У Дніпрі з`явилися безкоштовні "сезонні" паркувальні майданчики

Сім паркувальних майданчиків у Дніпрі стали безкоштовними на період з 28 січня до 1 квітня. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Де саме у місті можна припаркуватися безкоштовно та чи знають про такі майданчики водії - дізнавалися кореспонденти Супільного.

Один з майданчиків розташований біля парку Шевченка, на в’їзді з Набережної. Житель Дніпра Андрій каже: про безкоштовні майданчики не чув, тож запаркувався на платному біля іншого заїзду до парку.

"Ось вони встановили у центрі тариф 18 гривень. Автомат не дає решту. Грубо кажучи, 20 гривень, тобто 2 гривні куди вони йдуть, кому вони йдуть - взагалі не зрозуміло. Єдине, що можна під розрахунок, якщо карткою розраховуватися, а якщо готівкою, то автомати решту не дають. Я вважаю, це взагалі неправильно", - говорить чоловік.

Водій Анатолій розповідає: часто має проблеми із паркуванням.

"Для мене грає роль не стільки тариф, скільки те, що нема місця для паркування. Потрібно встати — встати ніде, є встати — немає чим заплатити. Або нема потрібної купюри, або нема в руках картки", - говорить дніпрянин.

Голова правління ГО “Платформа Громадський Контроль” Денис Селін вважає, що платні парковки мають бути у місті. Але вони мають вирішувати ситуацію із заторами, а не бути додатковим податком для власників автівок.

"У нас останні чотири роки дивним чином йде маніпулювання. Міська влада оголошує, що це безкоштовні парковки, потім своїм же рішенням робить їх платними, потім під вибори знову безкоштовними і так далі. Коли відбувається розголос, то певні парковки стають безкоштовними", - зазначає громадський активіст.

Заступник директора комунального підприємства "Транспортна інфраструктура міста" Віталій Шаповалов розповів що рішення щодо безкоштовних паркувальних майданчиків ухвалили колегіально міський голова, громадська рада при міському голові та урбанічна спільнота міста. Обрали "сезонні" періоди через свята. Майданчики будуть безкоштовними з 28 січня по 1 квітня, а потім з 1 листопада по 1 квітня.

Якщо на безкоштовних майданчиках дніпряни побачать працюючий паркомат, посадовець радить звертатися на гарячу лінію міськради або до комунального підприємства “Транспортна інфраструктура міста".

Адреси безкоштовних паркувальних майданчиків:

– на під’їзді до парку ім. Шевченка зі сторони Набережної;

– вул. Січеславська Набережна, в районі буд. № 57-А, АЗС "Юкон";

– вул. Січеславська Набережна, в районі Фестивального причалу;

– вул. Січеславська Набережна, в районі мосту на Монастирський острів;

– вул. Маршала Малиновського, напроти буд. № 2;

– вул. Набережна Перемоги, в районі буд. № 37-Д;

– вул. Набережна Перемоги, в районі скверу "Прибережний".

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