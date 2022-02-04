На кухні жителя Шабалинова, що на Коропщині, Володимира Шаповала з 2010 року стоять запакованими газовий котел і газова плита, до будинку підведені газові труби, але газу в них ніколи не було.

"Котел справжній, сучасний, двоконтурний, німецький. Вісім з половиною тисяч гривень він тоді коштував. З ящика не витягався. Мо й не витягнеться", — говорить Володимир Шаповал.

ФОТО: Суспільне Чернігів Володимир Шаповал. Чекає на газ в оселі 12 років

В іншому ящику стоїть газова плита.

ФОТО: Суспільне Чернігів Нерозпакована газова плита

12 років тому родина підвела газові труби до будинку, завели їх в оселю, придбали нові котел і плиту. Витратили на все 20 тисяч гривень. Курс тоді був вісім гривень за долар, згадує Володимир.

Але оселю досі опалюють дровами, готують на пропані з балона. Володимиру 75 років, каже, дочекатись газу у власну оселю — досі його мрія.

"Сина я першого так не ждав. Він (газ — ред.) мені потроху сниться навіть. В теплій хаті померти хочу я".

Газ у Шабалинові вели у 2010 році. Жителі тоді об’єднались у кооператив і за власні гроші проклали по селу 27 кілометрів труб. До сільської мережі тоді підключили половину домогосподарств — 200 будинків.

"У десятому році це було. Нас тоді піддурили, сказали, треба по селу трубу провести. А тоді вже будуть проводить до Шабалинова. І все. І на тому затихло", — розповідає жителька Шабалинова Валентина.

Староста Микола Сальнюк каже, до села, до цієї підстанції, трубу мали провести за гроші з держбюджету. У 2010 році селам на газифікацію держава виділяла субвенцію. Але в Шабалинові її не дочекались.

"Нам треба протягти 12 кілометрів. Підрядник є. Проектна документація. Хоч завтра працюйте. Усе є, тільки нема коштів".

ФОТО: Суспільне Чернігів Староста села Шабалинів Микола Сальнюк

Щоб провести газову трубу до Шабалинова, потрібно сім мільйонів гривень, каже Сальнюк, у громади таких грошей немає. Староста показує листи в різні державні інстанції з проханням виділити гроші на будівництво газопроводу. Каже, листів — з півсотні.

"Відповідей море, але вони стандартні. Тільки підписи міняються. І всі кажуть, щоб гроші давала громада. А громада наша бідна".

ФОТО: Суспільне Чернігів Село Шабалинів

Від 2005 року в Україні діяла постанова Кабміну "Про виділення субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів та газифікації населених пунктів, насамперед сільських". Але вона діяла до 2010 року. Пояснив телефоном ситуацію, чому до Шабалинова не провели газ, директор департаменту з енергоефективності облдержадміністрації Володимир Кривенко. Каже, після 2010 року держава на такі проекти в області грошей не виділяла.

"Подавалися проекти ДФРР, але критерії відбору такі на сьогоднішній день, що ці проекти не проходять навіть першого обговорення і не беруть участь в конкурсі по оцінці відбору цих програм проектів".

Як сказав Кривенко, провести газопровід до села тепер можна або за рахунок громади, або за депутатські кошти, які виділяють на розвиток територій громад.

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