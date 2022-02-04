Мешканці будинку за адресою вулиця Франка, 43, де 28 січня стався вибух побутового газу, поскаржилися кореспондентам Суспільному Запоріжжя на недостатність продуктів та відсутність фінансової допомоги від Запорізької міської ради.

Мешканка будинку Світлана розповідає, поки матеріальної допомоги від місцевої влади не дочекалася, грошей бракує навіть на харчові продукти:

"Добре, якщо у когось є заощадження. А я живу одна, у мене взагалі нічого немає. Син навчається, я тут живу. Звідки брати гроші? Нізвідки. Пайками допомагають, але видали всього три рази. Сьогодні подзвонили, запитали: чи потрібні гарячі обіди? Кажу: так, звісно", — ділиться жінка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Світлана

Ситуацію стосовно скарг мешканців будинку по вулиці Франка, 43 на нестачу та якість продуктових наборів прокоментував Суспільному голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району Валерій Мостовий.

"Формували список і видавали їм на місці ці пакети продуктові, наповнення: консерви, чай, кава, цукор, крупи. Набір розрахований на три дні, це не щоденний набір. Приблизно 400 гривень вартість цього пакету. На сьогодні у всіх є телефони управління соціального захисту Олександрівського району, у нас є чат. В чаті також ніхто не звертався з потребою", — запевняє чиновник.

Валерій Мостовий пояснює, у випадку, якщо у когось з мешканців є потреба у продуктах, вони можуть звернутися до спеціаліста соціального захисту та сказати про це: "Додатково ми сьогодні телефонували до української православної церкви, вона готова сформувати 20 продуктових наборів. Це вже районна адміністрація разом з православною церквою видасть їх теж з понеділка за списком".

Як повідомив Суспільному заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Васюк, компенсацію в 12 мінімальних прожиткових мінімумів (це трохи більш як 28 тисяч гривень) отримають 15 мешканців квартир наступного тижня.

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