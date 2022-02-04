На запорізькій ковзанці відзначили старт зимових Олімпійських ігор

4 лютого на ковзанці "Метелиця" провели церемонію рівняння на Державний прапор України та прапор Національного олімпійського комітету України. Урочистості влаштували з нагоди старту 24 зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Герман Дубінін, який побував на ковзанці.

Подібні заходи сьогодні відбулися в різних обласних центрах України.

У запорізькій церемонії взяли участь представники обласного відділення Національного олімпійського комітету України, федерації хокею та фігурного катання, представники місцевих органів влади, а також юні хокеїсти та фігуристи.

Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами голови відокремленого підрозділу Української федерації фігурного катання на ковзанках у Запорізькій області Тетяни Слободянюк, для розвитку спорту на льоду в Запоріжжі не вистачає матеріально-технічної бази, зокрема ковзанки, яка б працювала цілий рік. На її думку, проблемою також є те, що фінансові витрати покладаються на батьків.

Фото: Суспільне Запоріжжя Тетяна Слободянюк

"У нас у Запоріжжі не відкрито ще відділення з фігурного катання. Тому поки що все на платній основі", — зауважила вона.

Голова відокремленого підрозділу Української федерації хокею на ковзанах у Запорізькій області Олег Юдін додав, що проблемою є і дефіцит тренерських кадрів.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олег Юдін

"Після відкриття льодових арен за деякими оцінками бракуватиме в Україні близько двохсот тренерів. Це велика проблема. Але з урахуванням відкриття льодових арен, можливо, повернуться тренери, які працюють за кордоном. З’являтимуться нові. Сподіваюся, це вдасться вирішити в Україні", — сказав він.

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