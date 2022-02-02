45 спортсменів представлятимуть Україну на 24-й зимовій Олімпіаді, котра розпочнеться у столиці Китаю 4 лютого. Запорізьких атлетів у складі національної української збірної немає. Напередодні старту Зимової Олімпіади 2022 кореспондент Суспільного Запоріжжя Валентин Пересипкін дізнавався у тренерів та вихованців секцій хокею та фігурного катання про те, чому так сталося та наскільки складно тренуватися спортсменам області без спеціалізованого майданчика.

Голова запорізького регіонального відділення Національного Олімпійського комітету України Володимир Лобанов розповідає: 20 років тому лише один запорізький спортсмен виступив на зимових Олімпійських іграх. Протягом останніх років готувати представників зимових видів спорту в області заважала відсутність інфраструктури.

Фото: Суспільне Запоріжжя Володимир Лобанов

"Те, що зараз у нас є в області, це — льодова ковзанка “Метелиця”. База тепер утворена у Мелітополі, заплановано у Запоріжжі також побудувати льодову арену. Це і підштовхне розвиток зимових видів спорту. Думаю, треба починати із відкриття повноцінної дитячо-юнацької школи зимових видів. Там і шорт-трек може бути", — наголошує Володимир Лобанов.

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Фото: Суспільне Запоріжжя

Наразі у Запоріжжі працює відділення хокею із шайбою. На ковзанці одразу тренується дві групи — початкової підготовки та більш дорослі за віком хокеїсти. Майже два роки відвідує заняття у секції хокею Артем Антонов. Розповідає: мріє колись спробувати свої сили у професійній команді хокеїстів:

"Дуже крутий вид спорту. Але тут потрібно бути не шмаркачем, а дуже сильним чоловіком".

Фото: Суспільне Запоріжжя Артем Антонов

Костянтин Клименко має 16 років тренерського стажу. Каже, у Запоріжжі потрібно змінювати уявлення жителів про хокей:

"Це потрібно, щоб пройшов ще якийсь час, аби місцеві мешканці усвідомили, що таке хокей. Більшість батьків все одно роблять ставку, як правило на футбол, хоча, чесно кажучи, хокей цікавіший, ніж футбол у деяких моментах. Власне катання на ковзанах — воно приваблює. Причому не лише дітей, а навіть дорослих", — каже тренер з хокею Костянтин Клименко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Костянтин Клименко

Керівник відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Запорізькій області розповідає, завдяки реалізації державної цільової програми “Хокей України” слідом за відкриттям льодового палацу спорту у Мелітополі планують побудувати ще дві льодові арени — у Бердянську та у Запоріжжі: "У кожній з побудованих арен будуть відкриватись відділення або школи зимових видів спорту. Є проблеми із цим пов'язані. Головна з них — відсутність в Україні тренерського складу. За підрахунками Федерації хокею, після реалізації цієї програми, нестача тренерів буде близько 200 людей".

Фото: Суспільне Запоріжжя Олег Юдін

"Виховання хокеїста триває близько 12 років. А що таке підготовка тренера? Це також тривалий процес. Проте у Запоріжжі ми це питання закриємо, адже є кого запросити й ми вже знаємо, які умови потрібно створити для таких фахівців", — додає Олег Юдін.

За словами Олега Юдіна, зараз в області налічується до семи аматорських хокейних команд. Один ігровий колектив, складений з вихованців “Салюта” 2011-2012 років народження, бере участь у всеукраїнських змаганнях під егідою національної федерації.

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