Шрами, зморшки та інші особливості людського тіла вважає прикрасою закарпатський фотограф Михайло Дорогович. Чоловік каже: робить знімки та не обробляє їх. Фотографуванням почав захоплюватися 20 років тому.

Перший знімок на фотоапарат Михайло зробив у студентські роки. Далі, каже, була двадцятирічна перерва. Тільки минулої весни знову почав фотографувати. Його роботи переважно чорно-білі та без ретуші.

"Має бути межа, де ця межа, я не знаю. Я якось це відчуваю, щоб відкрити душу людини і, водночас, аби не було вульгарно. На моїх фотографіях нема ретуші. Шрами на людині, зморшки — це все, я вважаю, тільки прикрашає людину", — розповів Михайло Дорогович.

Він сам обирає героїв своїх робіт. Зазвичай, розповідає, це творчі особистості.

Фото: Михайло Дорогович

"Художники, спортсмени, є навіть коминярі, також люди різних професій, крім політиків. Я не хотів бачити тут політиків. Я хотів бачити тільки людей, таких справжніх без обману. Для мене це важливо. Я відчуваю, кого треба. Деколи воно приходить спонтанно, деколи воно приходить ось так: "Вау, ця людина те, що треба", — розповів він.

Підтримує чоловіка-фотографа Олена. Жінка каже: вона також була героїнею його робіт. Вважає: важлива не кількість фотографій, а їхня якість.

Фото: Михайло Дорогович

"Це був такий експромт, я так замоталася. Коли багато, то нема того ефекту якості, в житті має бути якість, а коли щодня і багато, багато, воно не потрібно. Мені всі його роботи подобаються. Особливо, безумовно є роботи ближчі мені, тому що я більше знайома з цими людьми", — каже дружина фотографа.

Фото: Михайло Дорогович

Наразі Михайло готує виставку своїх робіт. У майбутньому мріє зробити фото письменниці Ліни Костенко. Усього в його доробку вже майже сімдесят героїв.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram