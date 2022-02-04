У Рівному 4 лютого підняли Олімпійський прапор. Це зробили у день офіційного відкриття Зимових олімпійських ігор в Пекіні. Рівненщину на змаганнях представляють лижні акробати.

У день відкриття Зимової Олімпіади у церемонії підняття прапора на майдані Незалежності в Рівному взяли участь колишні рівненські олімпійці: штангіст Андрій Демчук, плавчиня Катерина Дікіджі та марафонка Світлана Станко.

На цих Зимових Олімпійських іграх Рівненщину у національній збірній представлять фристайлісти Анастасія Новосад та Дмитро Котовський.

"Ті результати, які вони показували останні місяці, на етапах Кубка Європи й Кубка світу, дає надії на хороші показники й на Олімпіаді. Враховуючи те, що вони двічі в етапах Кубка Європи брали призові місця і перемагали навіть, особливо в командних змаганнях – мікс, ми надіємося, що будуть високі місця", – зазначив начальник обласного управління молоді та спорту Віталій Ліпський.

Анастасія та Дмитро є вихованцями рівненської ДЮСШ №1. Її тренерка Тетяна Бутенко у 1998 році на Олімпійських іграх у Нагано посіла четверте місце. Вона переконана, що на цьогорічних змаганнях в Пекіні Україна має шанси у фристайлі.

"Трудилися і Настя Новосад, і Діма Котовський, і вся збірна працювала на 100%. У командному заліку ми не те, що сильніші за інших, але маємо більше шансів. Це такий вид спорту, який не можна спрогнозувати, багато факторів впливають на результат: судді й від зміни погоди залежить висота стрибка і приземлення", – зауважила Тетяна Бутенко.

Окрім Анастасії Новосад та Дмитра Котовського, на пекінській Олімпіаді виступатиме ще одна вихованиця рівненської школи фристайлу – Ольга Полюк. Щоправда, нині вона представляє Хмельницьку область. Аби підтримати наших олімпійців, колектив Рівненської філії Суспільного записав відеозвернення до них.

"Олімпійські ігри цього разу фактично без глядачів, тому на трибунах вони підтримки не отримають. Своїх земляків вони будуть відчувати. Крім того, соціальні мережі зараз дуже активні, спортсмени мають сторінки, тому через соцмережі їх необхідно підтримувати", – пояснив голова обласного відділення НОК України Микола Петренчук.

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