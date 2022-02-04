У відділенні дитячої онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні нині 16 онкохворих дітей. Найстаршому пацієнту, який отримує хіміотерапію у відділенні, 14 років, найменшому – два. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Яна Рижко.

Зі слів лікарки, за останні два роки у відділенні виявили 65 випадків із первинним встановленим онкологічним діагнозом.

"Із цих 65 дітей на цей час вилікувалися 30 діток. Статистика говорить про те, що дитячий рак, це не вирок і його потрібно лікувати і докладати зусиль для того, щоб побороти цю недугу", – каже лікарка.

Суспільне Волинь Лікарка Яна Рижко

Зі слів Яни Рижко, у відділенні онкогематології в 2020 році медичну допомогу отримували 38 дітей, у 2021 році – 30 дітей, а за січень 2022-го на лікування потрапили четверо нових пацієнтів. За останні два роки, каже лікарка, від онкозахворювань померли 11 пацієнтів лікарні.

"За останній рік ми втратили шестеро дітей, в яких були важкі форми хвороби з важкими ускладненнями. Були діти, пухлини яких були нечутливі до хіміотерапії. Загалом 50 % дітей видужують, а після п’яти років лікування є можливих 95 % одужань", – додала лікарка.

Суспільне Волинь Лікарі відділення онкогематології

Виявити перші симптоми онкології вкрай важко, – говорить дитячий лікар-онколог Юрій Лізаров. З його слів, вчасне і правильно проведене обстеження дає хороші шанси на одужання дитини.

"Якщо батьки помітили, що дитина бліда, погано їсть, не активна, є утвори не зрозумілого походження, якщо дитина блює, захитується, тоді потрібно звертатися до лікаря. При лейкеміях 90 % пацієнтів одужують, при пухлинах головного мозку на більш ранніх стадіях також високі шанси на одужання", – додав лікар-онколог.

Суспільне Волинь Онколог Юрій Лізаров

Усього в відділенні дитячої онкогематології Волинської дитячої лікарні працюють двоє онкологів і двоє дитячих гематологів. Лікують дітей за міжнародними протоколами – зазначила лікарка-гематологиня Ганна Ситарук.

Найчастіше у пацієнтів виявляють лімфоми та лейкози, котрі складають від 37 % до 45 % усіх онкологічних захворювань. "Менше – це 17-19 % – пухлини ЦНС, близько 15 % припадають на пухлини м'яких тканин", – додала Ганна Ситарук.

Суспільне Волинь Лікарка Ганна Ситарук

Один із пацієнтів відділення дитячої онкогематології – 13-річний Андрій Булак, який потрапив до лікарні у листопаді 2021-го. Каже: коли дізнався про свій діагноз – злякався.

"Я не знав, що то таке, плакав завжди, але потім з часом заспокоївся і звик. Спочатку додому хотів, а зараз вже не хочу. Весело тут, багато діток є. Найнеприємніше – катетери ставити, але вже звик", – говорить хлопець.

Суспільне Волинь

Поки перебуває в лікарні, каже хлопець, його підтримує мама. Зі слів Андрія Булака, сумує за домом, друзями, татом і братом, але з ними вдається спілкуватися через відеозв'язок. Додає: найголовніше зараз – не переживати, боротися, слухати лікарів і батьків.

Суспільне Волинь Андрій Булак із мамою

Допомагає і дітям, і батькам пацієнтів давати раду емоціям психологиня онкогематологічного відділення Алла Мацюк. З її слів, чим більше дитина усвідомлює проблему, тим ефективніша буде допомога.

"Найважче, коли дитина чує діагноз свій і на цьому етапі наша робота має найбільшу вагу. Маленька дитина може не усвідомлювати ситуації, їй може просто бути боляче. Більший тягар несуть батьки, коли це дитина підліткового віку, і цей тягар вони ділять навпіл", – говорить психологиня.

Суспільне Волинь Психологиня відділення дитячої онкогематології

Лікування дитячої онкології безплатне: частину ліків закуповує держава, ще з частиною препаратів допомагають благодійники, – розповіла медична директорка з педіатрії Ірина Грабовська-Микитюк.

"Що стосується апаратури, то ми добре забезпечені, але маємо проблему в одному апараті. Він досить дорогий і ми не маємо можливості його купити", – зазначила меддиректорка з педіатрії.

Онкохворих дітей, котрі потребують важких курсів хіміотерапії, лікарям доводиться відправляти на лікування в медзаклади Рівного, Львова або Києва, – каже Ірина Грабовська-Микитюк. Причиною цього є те, що лікарня не може закупити дороговартісний апарат, що вимірює рівень метотрексату в сироватці крові та дозволяє такі курси хіміотерапії.

Що відомо

4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. У світі рак вбиває 8,8 мільйонів людей щороку. В Україні – більше мільйона онкохворих пацієнтів, щодня реєструється 373 нових випадки захворювання і щодня 164 людини помирають від раку.

Впродовж 2021 року у Волинському центрі онкології пролікували 9 тисяч волинян та провели понад 2 тисячі операцій. Під час пандемії коронавірусу Волинський онкоцентр працює в штатному режимі.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.