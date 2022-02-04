Зробили дві тисячі операцій: як під час карантину працює онкоцентр на Волині

Протягом 2021 року у Волинському центрі онкології пролікували дев'ять тисяч волинян та провели понад дві тисячі операцій, — розповів Суспільному керівник центру Юрій Малімон.

Під час пандемії коронавірусу Волинський онкоцентр працює в штатному режимі, — каже лікар.

З його слів, найбільш поширені онкозахворювання в чоловіків — це рак легень, рак передміхурової залози, онкологічні захворювання шкіри та рак шлунку. У жінок статистика інша: на першому місці рак молочної залози, потім гінекологічні захворювання та немеланомні захворювання шкіри.

Через карантинні обмеження Суспільному не вдалось поспілкуватися із пацієнтами онкоцентру. Проте лікарі розповіли, як працюють.

Суспільне Волинь Хірургічне відділення Волинського онкоцентру

Онкохірургічне відділення розраховане на 30 ліжок. Впродовж тижня тут роблять понад 10 операцій, — каже хірург Віталій Супрунець. Додає: тут є три операційних бокси.

Суспільне Волинь Хіміотерапевтичне відділення Волинського онкоцентру

Зараз 45 пацієнтів отримують лікування в хіміотерапевтичному відділенні, — говорить лікар Ігор Чоплак. Медик каже: половина з них вакциновані проти коронавірусу.

За місяць відділення хімієтерапії переїде у відремонтоване приміщення. Там будуть облаштовані дві маніпуляційні. Одна для людей, які лежатимуть на стаціонарі, інша — для тих, хто лікуватиметься амбулаторно, — розповів Юрій Малімон.

Загалом зі злоякісними новоутвореннями на обліку у Волинському онкоцентрі перебуває понад 25 тисяч волинян, — каже Юрій Малімон. Торік від раку померли 1 445 пацієнтів.

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