Вихідними у Полтаві прогнозують сніг

5-6 лютого у Полтаві та області синоптики опади у вигляді снігу. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У суботу, 5 лютого, денна температура на Полтавщині коливатиметься від -1 до -3 градуса. Уночі очікується температура повітря від -7 до -9 градусів морозу. Також цього дня синоптики прогнозують вдень сніг.

Укргідрометцентр Погода в Україні 5 лютого 2022 року

У неділю, 6 лютого, вдень очікується від -1 до 1 градуса. Уночі – від -3 до -5 градусів. Вночі також очікується сніг.

Укргідрометцентр Погода в Україні 6 січня 2022 року. Прогноз синоптиків

У інших областях України 5-6 лютого денна температура повітря коливатиметься від +2 до +4 градусів.