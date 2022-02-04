Копії давньоруських ножів і тисячолітніх перснів виготовили члени рівненського клубу історичної реконструкції "Оствиця". Як розповів його керівник Юрій Ойцюсь, репліки створили за артефактами, які знайшли археологи під час розкопок у Дорогобужі та Пересопниці.

У парку історичної реконструкції "Городище Оствиця" в Рівному відроджують давньоруські культуру і побут.

Фото: Суспільне Рівне

Саме тому, зі слів Юрія Ойцюся, зробили реконструкцію ножа, яким користувалися у 12-13 століттях.

"Цей ніж, скоріш за все, належав якомусь багатому дружиннику чи боярину і використовувався тільки для приймання їжі. Має досить складні елементи, тут обойма вилита срібна, оброблений ріг лося", – розповів Ойцюсь.

Фото: Суспільне Рівне Копія давньоруського ножа

Ніж виготовили за оригінальним фрагментом, який знайшли рівненські археологи у 80-х роках 20 століття в Дорогобужі. Над реплікою Юрій Ойцюсь працював разом з художником Ігорем Лисицею. На срібній обоймі два медальйони – птах та дерево життя.

Фото: Суспільне Рівне Юрій Ойцюсь демонструє реконструкції давньоруських ножів

Також Юрій Ойцюсь виготовив репліки простіших ножів 12-13 століття, які використовували у побуті.

Фото: Суспільне Рівне Срібні копії перснів. Оригінали знайшли археологи під час розкопок у Пересопниці в 2021 році

Окрім ножів, реконструктори працюють і з ювелірними прикрасами. Срібні реконструкції перснів виготовили за знахідками, які виявили у 2021-му під час досліджень Пересопниці. Їх виготовили зі срібла.

"Один зі свастикою, це дуже давній символ, зараз у вишивці часто зустрічається, а тоді ним прикрашали різні прикраси й предмети побуту. На другому персні – танцюючий чоловічок", – зазначив Юрій Ойцюсь.

Фото: Суспільне Рівне Срібна копія персня з танцюючим чоловічком

Археолог Олексій Войтюк, який виявив оригінали перснів, датує їх різними періодами. Той, що зі свастикою – давньоруський. А інший, за припущенням археолога, могли виготовити дві тисячі років тому.

Дерев'яні вироби на "Оствиці" виготовляє Олег Петренко. Суспільному він продемонстрував сурму-лігаву.

Фото: Суспільне Рівне Олег Петренко демонструє сурму-лігаву

Такі інструменти, зі слів майстра з обробки деревини, у давнину побутували на території Волинського Полісся.

"Їх, як трембіти, використовували для якось святкувань, урочистостей. Також могли перегукуватися, якісь давати сигнали в часи світових воєн, ті самі підпільники могли використовувати, тому їх через те заборонили", – пояснив майстер з обробки деревини Олег Петренко.

Фото: Суспільне Рівне Реконструкція чашки-братини

Продукують на Оствиці і давній посуд. Наприклад, чаші-братини, які використовували у 16-17 століттях.

"Братина – це така велика чаша, яка береться з двох боків, і з неї по колу пили, скажімо, мед. Вона досить об'ємна, десь на літр напою спокійно влазить", – зазначив Олег Петренко.

Фото: Суспільне Рівне В'їзна брама, яку будують на "Оствиці"

У планах Юрія Ойцюся – відкрити у парку історичної реконструкції "Оствиця" офіційну майстерню.

"Рівненській майстри будуть виготовляти місцеву сувенірку за давніми зразками. Взагалі планується, що "Оствиця" буде таким місцем, де будуть збиратися майстри, будуть робити різні речі, які зможуть представляти Рівненщину", – поділився планами Ойцюсь.

Оригінали, за зразками яких створюють вироби на "Оствиці", зберігаються в обласному краєзнавчому музеї.

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