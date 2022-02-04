Голова Рівненської облради Сергій Кондрачук заявив, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) не виконала зобов’язань перед закладами охорони здоров’я області, відтак медикам боргують зарплату за січень. У своєму Facebook 4 лютого він опублікував звернення до нацслужби з проханням підписати договори з медзакладами області.

Заява голови облради

НСЗУ не виконала своїх зобов’язань перед закладами охорони здоров’я області, вважає Сергій Кондрачук. З медзакладами не переуклали договори за медичними гарантіями та не провели розрахунки за надані медичні послуги у січні 2022 року.

У зверненні йдеться, що ряд медзакладів області подали до НСЗУ документи для укладання договорів й отримали підтвердження, що там їх прийняли. Також заклади подали звіти про медпослуги за січень, але станом на 3 лютого Служба не переуклала договори й не розрахувалась із закладами за той місяць. Через відсутність грошей працівники без заплати за січень, не можуть придбати медичні засоби й вироби. Затримка виплат призведе також до заборгованості за лютий, – написав у зверненні голова облради.

Суспільне звернулося в обласну раду за уточненням, про яку суму боргу йдеться та скількох медзакладів і їхніх працівників це стосується.

"Керівники комунальних підприємств медичної сфери нині масово звертаються до обласної ради, інформуючи в листах про ситуацію, що склалася. Вони просять посприяти терміновій виплаті заборгованих НСЗУ коштів, або ж виділити додаткові кошти на виплату зарплатні та нарахувань на оплату праці. На жаль, центральна влада вкотре демонструє свою некомпетентність та невміння працювати у непростий для держави період, роблячи заручниками своєї непрофесійності медиків Рівненщини", – прокоментував Суспільному Сергій Кондрачук.

Пояснення з НСЗУ

Суспільне звернулося за коментарем у пресслужбу НСЗУ. Там надали письмову відповідь. У ній йдеться про те, що Національна служба здоров’я виплатила перші кошти за Програмою медичних гарантій, зокрема, закладам Рівненщини.

"У Рівненській області договір з НСЗУ уклали 100 закладів первинної медичної допомоги. За січень їм перераховано 66 248 483 грн. Договір також укладений з Рівненським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. НСЗУ перерахувала закладу кошти одразу за два місяці – січень та лютий – 55 462 134 грн", — вказано у відповіді.

Також у НСЗУ уточнили інформацію щодо спеціалізованої медичної допомоги.

"Договори уже підписані з 43 закладами — з боку НСЗУ та лікарень. Два заклади мають підписати договори зі свого боку. Ще 30 закладів (31%) отримають договори найближчим часом. Всього 96 закладів мають підтверджені пропозиції. Усі заклади спеціалізованої медичної допомоги отримають оплати в найближчі дні. Медзаклади поінформовані про терміни оплат. Усі послуги, надані у січні за Програмою медичних гарантій, будуть оплачені Національною службою здоров’я України у повному обсязі", — вказано у відповіді.

В НСЗУ додали, що медзаклади Рівненщини отримали 396 млн грн за грудень: а спеціалізовану медичну допомогу – 218,9 млн, COVID-19 – 91,8 млн, 55,3 млн — за первинну медичну допомогу та 29,8 млн — за екстрену.

Приклад двох лікарень

Суспільне поцікавилося у директора Дубенської міської лікарні Володимира Крохмаля, яка у цьому закладі ситуація з виплатою заробітної плати. Там – 455 працівників. Перед жодним з них не боргують, запевнив очільник підприємства.

"Ми нарахували заробітну плату по-новому, згідно з постановою Кабінету Міністрів. Вже бачимо суму і дійсно, очікуємо контрактування з НСЗУ, щоб побачити, як у нас буде складатися. Було заявлено, що до 7 лютого це контактування завершиться, ми очікуємо. Аванс ми заплатили, у нас є перехідні кошти. І я можу вас запевнити, що у нас заборгованості на 7 лютого не буде, це я твердо знаю", – прокоментував Володимир Крохмаль.

Аванс отримали також працівники обласної дитячої лікарні, розповів Суспільному керівник Віталій Бойко. У його закладі – 750 працівників.

"Із залишків ми заплатили аванс, зарплату – чекаємо кошти від НСЗУ. По факту ми повинні були до 5-6 числа поточного місяця за минулий заплатити зарплату. Сьогодні четверте – коштів ще не було. Значить, будуть трішки пізніше, 7-9 лютого. Попередньо, ми говорили з НСЗУ, що наступного тижня вони мають скинути нам кошти згідно тих контрактів, на які вони нас законтрактують", – повідомив Віталій Бойко.

Що відомо

На Рівненщині, за даними директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення ОДА Олега Вівсянника, станом на 28 січня 2022 року є 32 352 медпрацівники.

Уряд підвищив зарплату лікарям з 1 січня 2022 року. Зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановили на рівні не менше 20 тис. грн для лікарів та професіоналам з вищою немедичною освітою та на рівні не менше 13,5 тис. грн фахівцям з початковим рівнем вищої медосвіти та першим бакалаврським рівнем вищої медичної освіти.

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