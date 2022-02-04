Австралійський мільярдер Ендрю Форрест подав до суду на Facebook, заявивши, що компанія не змогла запобігти шахрайській рекламі з використанням його зображення.

Форрест заявив, що Facebook був "злочинно необачний", оскільки нічого не зробив, щоб припинити поширення реклами, яка з'явилася ще на початку 2019 року. Автори реклами використали його особу та інших відомих людей для залучення інвестицій у фіктивні проєкти, передає ВВС.

"Я стурбований тим, що невинних австралійців обманюють через клікбейтну рекламу у соціальних мережах", — заявив бізнесмен.

Справу слухатимуть у магістратському суді Західної Австралії з 28 березня. Якщо мільярдер виграє, Facebook може бути оштрафований або буде змушений змінити свою рекламу.

Форрест також подав цивільний позов у ​​американському штаті Каліфорнія, де розміщена штаб-квартира Facebook.

Що відомо

Компанія Meta (Facebook), повідомила про викриття мережі з понад 500 акаунтів, що просували неіснуючого біолога зі Швейцарії Вілсона Едвардса. Фейковий вчений критикував розслідування про походження COVID-19 у Китаї.

Уряд Австралії планує наступного тижня ухвалити закон, який зобов’яже соціальні платформи надавати інформацію про користувачів, які анонімно публікують наклепницькі або погрозливі коментарі.

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