У хоспісі Часів-Яру випікають хліб, аби зекономити гроші

У госпісі Часів-Яру працівники власноруч випікають хліб для потреб своїх підопічних. Це роблять аби зекономити гроші. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Для хоспісу переобладнали чотири будинку та дві квартири. Тут живуть 42 самотніх літніх людей, яких волонтери вивезли з "сірої зони" та окупованої території.

Хліб готує дружина засновника госпісу Інна Ткачева. Як розказала жінка вона перепробувала багато рецептів випікання хлібу та зупинилась на найпростішому.

"На дві буханки потрібно 740 грамів теплої води, 20 грамів солі, 12 цукру", — ділиться рецептом Інна.

фото: Суспільне Донбас Ірина Ткачова перепробувала багато рецептів домашнього хліба та зупинилась на найпростішому

Далі жінка додає дріжджі та близько двох кілограмів борошна. Далі тісто 10 хвилин замішується в тістомішалці, а потім Інна розкладає його у форми для випічки.

"Півтори години він стоїть підійматися, тепер я можу робити свої хатні справи", — каже жінка.

фото: Суспільне Донбас Після розкладання тіста у форми треба почекати півтори години

У цей час чоловік Інни Євген Ткачов розпалює на вулиці піч. Працює вона на дровах, сюди може вміститися близько 14 буханок хліба. Його випікають у грубці 40 хвилин.

Випікати хліб самостійно для потреб госпісу Ткачови вирішили після чергового здорожчання харчів.

фото: Суспільне Донбас Випікають хліб у пічці на вулиці

"Подорожчало багато продуктів і ми бачимо, що вільних фінансів, які ми зберігали для інших проєктів ставало все менше та менше. Пенсії наших стареньких не встигають за ростом цін. Ми почали шукати шляхи, як здешевити утримання і наші витрати на у хоспісі", — розказує Євген Ткачов.

Випікають хліб вагою близько кілограма, вартість однієї буханки становить шість гривень.

"Економія виходить від 70 аж до 200 гривень на день. По розмірах нашого госпісу наче й не багато, але якщо помножити на 365 днів, то виходить величезна сума", - каже засновник госпісу.

Готовий хліб Євген відвозить до помешкань госпісу, де живуть маломобільні або неходячі постояльці.

Людям, які живуть у хоспісі, домашній хліб прийшовся до смаку.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber