На Сумщині планують вирощувати сіянці лісових порід у новому комплексі

Комплекс по вирощуванню сіянців дуба та сосни з закритою кореневою системою сумські лісівники планують збудувати у Лебединському держлісгоспі. Це хочуть робити на базі лісового розсадника, що знаходиться у Бишкінському лісництві.

1 лютого оголосили тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва комплексу. Витратити на проєкт запланували 300 тис. грн. Документацію повинні виготовити до 1 березня цього року.

Сумське управління лісового та мисливського господарства Розсадник у Бишкінському лісництві

Запустити комплекс у дію сподіваються вже у вересні. За словами заступника начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Забари складатиметься комплекс з двох частин. Це будуть лінії по висіву насіннєвого матеріалу у касети та поля по вирощуванню сіянців з двома лініями поливу.

Потужність комплексу – до 2-х мільйонів стандартних сіянців у рік. Загальна вартість проєкту обраховується у 25-27 мільйонів гривень.

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