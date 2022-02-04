"Щоб підтримати українців в Пекіні": у Черкасах підняли олімпійський прапор

У Черкасах 4 лютого біля міської ради підняли олімпійський прапор. Зробили це, аби підтримати українських спортсменів на Зимових Олімпійських іграх, що відбуваються в Пекіні, розповів голова відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області Андрій Більда.

Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного з місця події Галина Діденко.

Суспільне: Черкаси Підіймають олімпійський прапор

"На честь відкриття в Пекіні Зимових Олімпійських ігор, в яких беруть участь 45 спортсменів з України в 12 видах спорту. З Черкащини серед них немає, адже наша область не зимова. Ми здійняли олімпійський прапор, як символ нашої підтримки", — розповів Андрій Більда.

Суспільне: Черкаси Черкасці прийшли до міської ради, щоб підтримати українських спортсменів на Зимових Олімпійських іграх

Черкаська спортсменка Дар'я Шаріпова прийшла на церемонію підняття прапора:

"Наша підтримка дуже важлива для тих спортсменів, які беруть участь у змаганнях далеко від свого дому. Я відчуваю хвилювання за них. Я також брала участь в Олімпійських іграх, тому розумію, що наша підтримка важлива", — розповіла Дар'я.

Що відомо

У 2022 році в Олімпійських іграх від України візьмуть участь 45 спортсменів з 12 видів спорту.

З 23 липня по 8 серпня в Японії тривали XXXII літні Олімпійські ігри. Офіційно на Олімпіаді Миколаївську область не представляв жоден зі спортсменів.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також