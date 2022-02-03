"Черкаські Мавпи" здолали "Одесу"

2 лютого "Черкаські Мавпи" у черговому турі Суперліги Windrose здолали "Одесу" з рахунком 82:78. Про це повідомили у пресслужбі клубу.

Гра відбулася у Черкасах у Палаці спорту "Будівельник".

До кінця стартової чверті Мавпи забезпечили 10 очок запасу, а до великої перерви черкасці відбили спроби одеситів переломити гру та збільшили перевагу в рахунку ще на 5 очок. Господарі майже вдвічі переважали гостей: 28 проти 16.

Фото БК "Черкаські Мавпи"

По перерві перебіг боротьби суттєво змінився і одесити скорочували відставання. За кілька хвилин зі старту заключної чверті рахунок зрівнявся, а згодом уже одесити вийшли вперед. На завершальних хвилинах рахунок був майже рівним. Востаннє він зрівнявся за 30 секунд до кінця основного ігрового часу.

За результатами гри "Черкаські Мавпи" вибороли першу перемогу в сезоні проти "Одеси" та шосту в чемпіонаті загалом із рахунком 82:78.

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