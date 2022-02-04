Помер автор музики "Я козачка твоя" Микола Збарацький

У селі Кіпті Чернігівського району помер 67-річний Заслужений артист України, композитор та автор музики відомої пісні "Я козачка твоя" Микола Збарацький. Сталося це вранці 3 лютого.

Про це Суспільному повідомив гендиректор Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм Сергій Теребун.

За його словами, протягом останнього часу Микола Збарацький працював у Кіптівській громаді та організовував творчу роботу різних колективів.

ФОТО: 0462.ua Сергій Теребун

"Миколу Васильовича я знаю дуже давно, коли я ще працював у департаменті культури і туризму ОДА. Потім ми тісно співпрацювали в духовому оркестрі та філармонійному центрі. Це надзвичайно талановита людина. Якщо можна так сказати, його всесвітньо відомий хіт «Я козачка твоя» виконували багато потужних українських виконавців. Окрім «Козачки» в нього були тисячі пісень. Можна подумати щодо видання збірки його творів, можливо, і не одної, аби це залишилось для нас і наших нащадків", — сказав Сергій Теребун.

Зокрема гендиректор зазначив, що до нього зверталися із проханням організувати прощальну церемонію з Миколою Збарацьким саме у філармонійному центрі.

"Порадившись із керівництвом, склалася така думка, що філармонійний центр – це не та будівля, де мають проходити ритуальні церемонії. Це не стосується особисто Миколи Васильовича. У нас у християн, українців, є традиція у храмі Божому людину відспівувати і проводжати в останню путь", — розповів Сергій Теребун.

Поетеса Надія Галковська, авторка слів пісні "Я козачка твоя" розповіла Суспільному, що продовжувала співпрацю з композитором. Разом із ним написали пісню "Дзвін" для ансамблю "Джерела".

ФОТО: Суспільне Чернігів Надія Галковська

"Ми були друзями понад 30 років і колегами. Останнім часом він займався творчістю і хотів випустити альбом. Музику і текст пісні «Я козачка твоя» ми створили у культурологічному поході козацькими шляхами у липні 1991 року (за місяць до проголошення Незалежності, -ред.). Виконували її вперше у Батурині. Потім віддали виконувати Раїсі Кириченко", — пригадує Надія Галковська.

Про місце і час прощання з Миколою Збарацьким стане відомо згодом.

Читайте також:

Одні скорочуватимуть медиків, інші набиратимуть – реакція чернігівських лікарень на ріст зарплат