Дізналася про рак під час вагітності. Юля Севастьянова. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

Юля Севастьянова дізналася про рак молочної залози на 20-му тижні вагітності. Лікарі рекомендували зробити аборт, втім вона не погодилася та почала першу хіміотерапію, а зараз перебуває в ремісії. До дня боротьби проти раку публікуємо нашу архівну історію про неї.
"Найгірше для мене — це жаліти сама себе. Я не хотіла. Я жалість не приймала взагалі", — розповіла Юля.
За її словами, старший син її підтримав, коли жінка відрізала волосся, сказавши "Мамо, ти така гарна".
"Я вирішила, що я не хочу мовчати про це. Це дуже страшно відкритися, але мовчати, закривати в собі — це не варіант. Я відчула це на собі. І я хочу закликати свої прикладом — тим, що я публікувала фото без волосся, без перуки — що ми, онкохворі або люди в ремісії є невід'ємною частиною суспільства", — розповіла жінка.
За її словами, після відмови роботи аборт, вона знайшла багато підтримки у тематичній групі у Facebook, де її рішення залишити дитину підтримали інші жінки, які опинилися в аналогічній ситуації, наголошуючи, що у неї "є всі шанси народити здорову дитину".
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!