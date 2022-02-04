Дізналася про рак під час вагітності. Юля Севастьянова. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

Юля Севастьянова дізналася про рак молочної залози на 20-му тижні вагітності. Лікарі рекомендували зробити аборт, втім вона не погодилася та почала першу хіміотерапію, а зараз перебуває в ремісії. До дня боротьби проти раку публікуємо нашу архівну історію про неї.

"Найгірше для мене — це жаліти сама себе. Я не хотіла. Я жалість не приймала взагалі", — розповіла Юля.

За її словами, старший син її підтримав, коли жінка відрізала волосся, сказавши "Мамо, ти така гарна".

"Я вирішила, що я не хочу мовчати про це. Це дуже страшно відкритися, але мовчати, закривати в собі — це не варіант. Я відчула це на собі. І я хочу закликати свої прикладом — тим, що я публікувала фото без волосся, без перуки — що ми, онкохворі або люди в ремісії є невід'ємною частиною суспільства", — розповіла жінка.

За її словами, після відмови роботи аборт, вона знайшла багато підтримки у тематичній групі у Facebook, де її рішення залишити дитину підтримали інші жінки, які опинилися в аналогічній ситуації, наголошуючи, що у неї "є всі шанси народити здорову дитину".

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