У Луцьку презентували книгу про "Парагвайське щастя" та українську діаспору

У Волинському краєзнавчому музеї відбулась презентація книги Олександра Волощука "Парагвайське щастя". У своїй книзі автор описав життя переселенців з Волині, які у 1937 виїхали у Парагвай, — розповів Суспільному Олександр Волощук.

Автор книги протягом 20-ти років подорожує світом та спілкується з українською діаспорою. За цей час, — говорить чоловік, — відвідав 60 країн і написав 11 книг. Торік працював над історичним романом "Парагвайське щастя".

В основу книги лягли його дослідження, які він зробив піч час мандрівки Південною Америкою. Два місяці Олександр Волощук жив в Парагваї та вивчав історії життя української діаспори.

Суспільне Волинь Автор книги "Парагвайське щастя" Олександр Волощук

Чоловік каже: переважна більшість нащадків українців у Парагваї – це люди, які мають волинське коріння. Тому що переселення до Парагваю відбувалось саме з Волині, яка тоді була під Польщею 36-39-ті роки.

Суспільне Волинь Світлина з книги "Парагвайське щастя": родина волинян, які емігрували до Парагваю

У підготовці матеріалів письменнику допомагала головна зберігачка фондів Волинського краєзнавчого музею Ольга Корецька. "В нас є цілий комплекс фотодокументальних письмових джерел про еміграцію 30-х років. І пізніше вже повернення до Радянського Союзу у 50-ті роки. Я вважаю, що ми змогли допомогти", — каже музейниця.

Суспільне Волинь Зберігачка фондів Волинського краєзнавчого музею Ольга Корецька

На презентацію книги прийшов знайомий автора – 78-річний лучанин Степан Троцюк. Його родина, — каже чоловік, — також виїжджала до Парагваю у 38-му році. Повернулися, коли йому було 12. Говорить: у Парагваї з його родини ніхто не залишився.

Історичний роман "Парагвайське щастя" вийшов накладом 400 примірників, один із них автор подарував обласному краєзнавчому музею.