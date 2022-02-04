На Харківщині виявили 1789 випадків коронавірусу за добу, 423 людини одужали. До статистики внесли відомості про шість смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 273 595 людей, 4 лютого повідомили в Харківській облдержадміністрації.

"238 906 одужали, 28 070 хворіють, 6619 померли", — сказано у повідомленні.

За добу 3 лютого в Україні зафіксовано 43778 нових випадків захворювання на коронавірус — це найбільша кількість з початку пандемії, стверджують у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше випадків COVID-19 виявили в Одеській (4136), Львівській (3791), Житомирській (3310) областях та Києві (2869).

Що відомо