4 лютого у більшості областей України очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Температура коливатиметься від -9 до -3 вночі та досягатиме +1 градуса на півдні вдень.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Київській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Винницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях протягом дня буде хмарно з проясненнями. За даними синоптиків, опадів в цих областях не буде. Температура вже коливатиметься від 0...-4 вдень та опуститься до -7...-9 вночі у центральних та північних областях.

У Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях очікується мокрий сніг. Температура опуститься до -3...-5 вночі та триматиметься близько 0...+2 вдень.

У Харківській, Луганській та Донецькій областях очікується сніг. Температура вночі опуститься до -3, вдень триматиметься на рівні +1.

У Південних областях та в Криму температура вночі також опуститься до -3. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0...+1. У Сімферополі очікується мокрий сніг.

Що відомо

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше за кліматичну норму. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

Всесвітня метеол

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