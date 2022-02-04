4 лютого у більшості областей України очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Температура коливатиметься від -9 до -3 вночі та досягатиме +1 градуса на півдні вдень.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Київській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Винницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях протягом дня буде хмарно з проясненнями. За даними синоптиків, опадів в цих областях не буде. Температура вже коливатиметься від 0...-4 вдень та опуститься до -7...-9 вночі у центральних та північних областях.
У Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях очікується мокрий сніг. Температура опуститься до -3...-5 вночі та триматиметься близько 0...+2 вдень.
У Харківській, Луганській та Донецькій областях очікується сніг. Температура вночі опуститься до -3, вдень триматиметься на рівні +1.
У Південних областях та в Криму температура вночі також опуститься до -3. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0...+1. У Сімферополі очікується мокрий сніг.
Що відомо
- У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше за кліматичну норму. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
- У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.
- На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.
- Всесвітня метеол
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