З території Ужгородської райлікарні не вивозять сміття. В чому причина

Ужгородська райлікарня не розрахувалася в січні за вивезення сміття з території медзакладу. Це Суспільному 3 лютого повідомив директор Олег Голуб. У 2021-му річний борг лікарня теж погасила невчасно — лише наприкінці грудня.

Після децентралізації майно мали передати територіальним громадам. Зі складу засновників не виходила районна рада. На баланс міста лікарня перейшла лише торік 10 грудня.

Фото: Євгеній Футорняк

Заклад недофінансований

3 лютого на сесії міськради депутати змінили засновника лікарні: виключили зі складу райраду і включили Ужгородську міську. Поки змінюють документи, заклад недофінансований. Олег Голуб каже: це впливає і на комунальні платежі. Ситуація зі сміттям пов’язана з комунальними боргами, які були в лікарні, — розповідає директор Олег Голуб. За його словами, не було грошей, щоб оплатити вивіз відходів.

"Лікарня вже кілька місяців переповнена, відповідно утворення сміття збільшилося. Небезпечні відходи ми оплачували і вивозили окремо — це до того відношення немає. Також деяке списання відбулося, поточні ремонти — так на задньому дворі зібралася якась кількість невивезеного сміття. В кінці року замовили грузовий контейнер, щоби вивезти сміття, яке утворилося внаслідок поточних тих чи інших ремонтів. Зараз припало снігом, трошки мусимо зачекати, бо грузити сніг у контейнер недоцільно", — сказав Олег Голуб.

Фото: Суспільне Закарпаття

Що кажуть мешканці будинків поблизу лікарні

Невивезене сміття два роки бачить зі свого вікна ужгородець Євгеній Футорняк, який живе біля лікарні. Хлопець розповідає: хоче, щоб сміття, яке лежить поруч із контейнерами, вчасно прибирали на території медзакладу.

"Конкретно мене це турбує, тому що це все видно з мого вікна. Я живу на 4-му поверсі в будинку, вікна якого виходять прямо на задній двір. Чи зверталися до керівництва лікарні? Особисто я ні. Зверталася голова ОСББ. Ситуація не змінилася", — каже Євгеній Футорняк.

Фото: Євгеній Футорняк

Вивезенням сміття з лікарні займається компанія "АVЕ Ужгород", — розповідає директорка товариства Наталія Якубик. За її словами, працівники забирали непотріб і минулого року. За ці послуги медзаклад рохрахувався наприкінці 2021-го.

"Там наших 4 контейнери об’ємом 1,1 метр кубічний з дворазовим щотижневим вивозом. Вони звернулися до нас десь 15 січня, про те, що хочуть ще один контейнер. Ми їм надали проєкт угоди. До сьогодні ще до нас угода підписана не повернулася. Працівники забирають те, що в контейнері. Відповідно це той об’єм, за який той чи інший споживач сплачує. Якщо би бюджетна установа звернулася до нас, що у них є надлишковий об’єм і вони просять приїхати там іншу техніку, щоб із землі підняти це сміття і вивезти, то, звичайно, ми надаємо і такі послуги", — каже Наталія Якубик.

Обслуговування одного такого контейнера у товаристві коштує 1529 гривень на місяць. Угоду про додатковий сміттєвий бак поки не уклали через брак грошей, — зазначив директор лікарні Олег Голуб.

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