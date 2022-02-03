Незаконний кар’єр з видобутку піску за 10 км від Путивля виявили 2 лютого представники Держекоінспекції. За їхніми попередніми даними шкода від незаконної діяльності – понад 58 млн грн. Більше про цю історію – у матеріалі Ігоря Стрельцова.

Кар'єр знаходиться на залісненій території біля села Нова Шарпівка. Уродженець села Олександр Павленко говорить що і раніше тут копали пісок, але минулого року це набуло промислових масштабів: "Останнім часом приганяють техніку і техніки дуже багато: навантажувачі, вивозять "Камазами", дороги тут розбивають – не проїхати, ні пройти".

Виявили незаконний кар’єр з видобутку піску за 10 км від Путивля

Інспектор управління Держекоінспекції області Олександр Матюха провів огляд ділянок, де видобували пісок. Чоловік зазначає: "Попередньо можу сказати, що ця земельна ділянка займає площу 200м х 25м і глибиною, приблизно, до 1,5 метра, місцями й глибше. Зараз будемо проводити її обмірювання. Для того, щоб точно сказати шкоду, треба відбирати зразки ґрунту, направити в лабораторію для проведення експертизи".

За словами Олександра Матюхи тепер вони мають отримати дозвіл на перевірку з Києва, після цього відберуть зразки, нарахують точну суму збитків, а далі матеріали направлять до поліції для відкриття кримінального провадження.

Олександр Семененко - Громадський інспектор при Держекоінспекції області говорить: "Сам мер м. Путивля заявив, що ССК "Ярославна" надала допомогу громаді у розмірі 500 тонн піску. Як ми бачимо або це співпадіння, працівники цього підприємства проводили тут незаконний видобуток".

Мова про публікацію у газеті "Путивльскі відомості" за 26 листопада минулого року, де в інтерв’ю міський голова Путивля Костянтин Гаврильчук говорить, що підприємство "Ярославна" допомогло громаді в заготівлі посипної суміші для доріг перед зимою в обсязі понад 500 тонн. Звідки сільськогосподарський кооператив, який належить колишньому меру Путивля Валерію Волкову узяв стільки піску зацікавило місцеву депутатку Ольгу Бутову, після чого вона надіслала депутатський запит.

Фото Ольги Бутової

Ольга Бутова - депутатка Путивльскої міськради говорить: "Депутатське звернення було направлено 29 грудня до міської ради. Там я запитала, щоб мені надали інформацію: накладні, угоди, сертифікат якості цієї піщаної суміші. Дуже цікава відповідь була від голови громади 11.01.2022р. про те, що це не в межах мого округу". Після повторного запиту на цю інформацію, говорить жінка, її запросили на зібрання, де депутатку виключили з фракції.

Віталій Федоренко - голова фракції "Слуга народу" Путивльської міськради з цього питання говорить: "Я нічого не можу сказати по піску, ми цим питанням не займалися, ми це питання не вивчали, я навіть і не бачив цього питання. А з приводу виключення: у нас є положення за яким працює фракція і були допущені Ольгою Олександрівною порушення, відповідно до цього положення. Тому було прийнято рішення виключити її з фракції".

Депутатку Ольгу Бутову виключили з фракції після звернення мера до фракції. Чому виникла така ситуація, міський голова Костянтин Гаврильчук, пославшись на зайнятість, розповісти відмовився.

Вчора на офісі підприємства "Ярославна" близько 11-ї години дня двері не відчинили. Власник сільськогосподарського споживчого кооперативу Валерій Волков телефоном від коментарів відмовився, лише сказав, що його підприємство не видобувало пісок біля села Нова Шарпівка.

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