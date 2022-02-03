Виявили незаконний кар’єр з видобутку піску за 10 км від Путивля

Незаконний кар’єр з видобутку піску за 10 км від Путивля виявили 2 лютого представники Держекоінспекції. За їхніми попередніми даними шкода від незаконної діяльності – понад 58 млн грн. Більше про цю історію – у матеріалі Ігоря Стрельцова.
Кар'єр знаходиться на залісненій території біля села Нова Шарпівка. Уродженець села Олександр Павленко говорить що і раніше тут копали пісок, але минулого року це набуло промислових масштабів: "Останнім часом приганяють техніку і техніки дуже багато: навантажувачі, вивозять "Камазами", дороги тут розбивають – не проїхати, ні пройти".
Інспектор управління Держекоінспекції області Олександр Матюха провів огляд ділянок, де видобували пісок. Чоловік зазначає: "Попередньо можу сказати, що ця земельна ділянка займає площу 200м х 25м і глибиною, приблизно, до 1,5 метра, місцями й глибше. Зараз будемо проводити її обмірювання. Для того, щоб точно сказати шкоду, треба відбирати зразки ґрунту, направити в лабораторію для проведення експертизи".
За словами Олександра Матюхи тепер вони мають отримати дозвіл на перевірку з Києва, після цього відберуть зразки, нарахують точну суму збитків, а далі матеріали направлять до поліції для відкриття кримінального провадження.
Олександр Семененко - Громадський інспектор при Держекоінспекції області говорить: "Сам мер м. Путивля заявив, що ССК "Ярославна" надала допомогу громаді у розмірі 500 тонн піску. Як ми бачимо або це співпадіння, працівники цього підприємства проводили тут незаконний видобуток".
Мова про публікацію у газеті "Путивльскі відомості" за 26 листопада минулого року, де в інтерв’ю міський голова Путивля Костянтин Гаврильчук говорить, що підприємство "Ярославна" допомогло громаді в заготівлі посипної суміші для доріг перед зимою в обсязі понад 500 тонн. Звідки сільськогосподарський кооператив, який належить колишньому меру Путивля Валерію Волкову узяв стільки піску зацікавило місцеву депутатку Ольгу Бутову, після чого вона надіслала депутатський запит.
Ольга Бутова - депутатка Путивльскої міськради говорить: "Депутатське звернення було направлено 29 грудня до міської ради. Там я запитала, щоб мені надали інформацію: накладні, угоди, сертифікат якості цієї піщаної суміші. Дуже цікава відповідь була від голови громади 11.01.2022р. про те, що це не в межах мого округу". Після повторного запиту на цю інформацію, говорить жінка, її запросили на зібрання, де депутатку виключили з фракції.
Віталій Федоренко - голова фракції "Слуга народу" Путивльської міськради з цього питання говорить: "Я нічого не можу сказати по піску, ми цим питанням не займалися, ми це питання не вивчали, я навіть і не бачив цього питання. А з приводу виключення: у нас є положення за яким працює фракція і були допущені Ольгою Олександрівною порушення, відповідно до цього положення. Тому було прийнято рішення виключити її з фракції".
Депутатку Ольгу Бутову виключили з фракції після звернення мера до фракції. Чому виникла така ситуація, міський голова Костянтин Гаврильчук, пославшись на зайнятість, розповісти відмовився.
Вчора на офісі підприємства "Ярославна" близько 11-ї години дня двері не відчинили. Власник сільськогосподарського споживчого кооперативу Валерій Волков телефоном від коментарів відмовився, лише сказав, що його підприємство не видобувало пісок біля села Нова Шарпівка.
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