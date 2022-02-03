У Роттердамі розберуть старовинний міст, щоб пропустити яхту Безоса

У нідерландському місті Роттердам інженери розберуть старованний міст De Hef для того, щоб забезпечити прохід вітрильної супер'яхти засновника Amazon Джеффа Безоса.

Про це повідомляє Rijnmond.

Як зазначає видання, будівництвом яхти Безоса Y721, довжина якої становить 127 метрів, займається корабельня Oceano у нідерландському місті Алблассердамі. Через свою висоту трищоглове судно не може пройти відрізок, на якому розташований зазначений міст, щоб вийти в океан.

У відповідь на прохання мільярдера муніципалітет Роттердама погодився тимчасово розібрати звідний проліт мосту. Oceano і Безос пообіцяли відшкодувати витрати, вартість яких оцінюються у 20 мільйонів доларів. Зазначається, що загальна тривалість робіт сягне близько тижня.

Водночас історична спільнота Роттердаму лишилась невдоволена таким рішенням муніципалітету, нагадавши про обіцянку не чіпати міст після реставрації у 2017 році. У відповідь міська влада запевнила, що цей шлях є найбільш обґрунтованим з економічної точки зору.

Залізничний міст De Hef був побудований в 1878 році й втратив своє транспортне значення після прокладання тунелю під Маасом у 1993-му.

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