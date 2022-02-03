Чому ROXOLANA насправді – Роксоляна, як у дитинстві її похрестила сестра, які стосунки з Євробаченням, що думає про єврофанів та навіщо їй Нацвідбір – дивіться що розповіла співачка у новому випуску влогу "Вотсап, Eurovision" з Анною Тульєвою.

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ROXOLANA з піснею Girlzzzz увійшла до списку учасників фіналу Національного відбору, що відбудеться 12 лютого в ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ

Що відомо

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

о в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займається компанія "Френдс Про ТВ", яка також створить резервний запис виступу переможця Нацвідбору для показу під час проведення Євробачення-2022 в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.

Зазначимо, що до Суспільного надійшло 284 заявки на участь у Нацвідборі. 17 січня було оголошено 27 учасників, які потрапили до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Суспільний мовник, як член Європейської мовної спілки, є організатором Національного відбору на участь у 66-му Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Нагадаємо, господарем цьогорічного Євробачення-2022 є місто Турин в Італії. У конкурсі візьме участь 41 країна. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня; півфінали — 10 та 12 травня.

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