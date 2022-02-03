Науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника розпочали дослідження речовини з паростків броколі, яка допомагає при лікуванні COVID-19 та впливає на імунітет людини. Про це Суспільному розповів ініціатор проєкту, професор вишу Володимир Лущак.

На реалізацію проєкту "Корекція метаболічного синдрому збагаченими сульфорафаном препаратами з проростків броколі" передбачили 4 млн 500 тис. грн з державного бюджету.

Фото: Суспільне Карпати Професор Володимир Лущак розповідає про реалізацію проєкту

"Ця речовина — сульфорафан — регулює функціонування імунної системи. З одного боку — активує вроджений імунітет і пригнічує набутий. Коли ми цей проєкт починали, вже COVID-19 з’явився. Я передбачив, що ця речовина може бути помічною при цій недузі. Виявилося, що це — правда і вже про це вийшла наукова стаття", — каже Володимир Лущак.

Над проєктом працюватимуть п’ятеро науковців. Також залучатимуть до роботи студентів. Триватимуть дослідження три роки. Наразі, каже керівник проєкту, це — шанс краще дослідити властивості сульфорафану, який є в броколі.

Фото: Суспільне Карпати Використовують насіння сорту Каламбрезе

"У цій баночці — насіння броколі сорту Каламбрезе. Його обробили та при певній температурі розмістили на інкубацію для пророщування. Далі, після певних процедур, очікуємо, що зможемо збільшити вміст речовини бодай у півтора раза", — розповів Володимир Лущак.

Фото: Суспільне Карпати Над проєктом працюватимуть п’ятеро науковців

Також науковці проводитимуть експерименти на комахах дрозофілах, потім — на мишах. Їх годуватимуть вирощеними паростками броколі та спостерігатимуть, як організм піддослідних боротиметься із запальними процесами.

Загалом конкурсний відбір проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок виграли чотири проєкти від Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. На їхню реалізацію з державного бюджету спрямують 12 млн 660 тис. грн, розповів кореспондентці Суспільного ректор вишу Ігор Цепенда.

Фото: Суспільне Карпати Ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда

"Цьогорічний успіх наших науковців особливо приємний, тому що у порівнянні з 2021 роком ми збільшили фінансування більше ніж на 2/3. Відрадно, що вперше ці проєкти сконцентровані також і на гуманітарні науки", — розповів Ігор Цепенда.

Фінансування проєктів розпочалося з 2022 року за бюджетною програмою "Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ".

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