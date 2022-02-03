2 лютого на Івано-Франківщині військовослужбовці Державної прикордонної служби України виявили літак АН-2. Повітряне судно щонайменше двічі незаконно перетинало українсько-румунський кордон, ймовірно, переправляючи туди тютюнові вироби.

Про це повідомили на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

"Кому належить повітряне судно без реєстраційних знаків та що ще могли доправляти ним до сусідньої Румунії, наразі з’ясовують правоохоронці", — йдеться у дописі.

Фото: Державна прикордонна служба України

Літак побачили в полі у селі Серафинці Городенківської територіальної громади. Про це редакцію газети "Край" повідомили місцеві поліцейські, інформують на Facebook-сторінці видання.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини