Кожен сімейний лікар Луцької громади нині за день приймає орієнтовно пів сотні пацієнтів зі скаргами на симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Про це Суспільному розповів начальник управління охорони здоров’я Луцької міськради Володимир Лотвін.

З його слів, ріст захворюваності в громаді спостерігають четвертий тиждень.

Сімейна лікарка відділення загальної практики сімейної медицини №1 Анастасія Тимощук говорить, що великі черги виникають тому, що багато хворих. Каже: приймає усіх незалежно від запису.

Суспільне Волинь

Зі слів лікарки, станом на 3 лютого 95% людей, які звертаються до медиків, приходять із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції. Пацієнтів з підозрою на наявність коронавірусної інфекції скеровують на ПЛР-тест.

"За день 20 людей скеровую на ПЛР-тест, позитивних з них 16-18", — каже Анастасія Тимощук.

Як розповіла епідеміологиня обласного центру контролю і профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна, наразі в області спостерігається перевищення епідемічного порогу майже у два рази у порівнянні з попереднім тижнем.

За даними епідеміологині, з початку епідсезону, що триває з жовтня минулого року, на ГРВІ та грип перехворіли 11% волинян, а це 111 тисяч людей.

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