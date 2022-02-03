В Івано-Франківську планують відкрити ще дві зарядні станції для електромобілів

В Івано-Франківську планують встановити ще дві зарядні станції із сонячними панелями для електромобілів. Про це під час засідання виконавчого комітету міської ради повідомив директор департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Ігор Попадюк.

З його слів, облаштувати зарядні станції планують біля стадіону "Рух", а згодом передати їх на баланс стадіону.

"Проєкт реалізують у межах програми Україна — Румунія. Його вартість — 500 тис. грн. Розробили проєкт, кошторис, також маємо подати на тендер. Компанія, яка виграє, зобов'язана буде забезпечити функціонування та програмне забезпечення станцій", — розповів Ігор Попадюк.

За його словами, спочатку скористатися зарядними станціями можна буде безкоштовно задля промоції та сталості проєкту. Згодом у міськраді визначать ціну.

Цей проєкт підтримали 35 депутатів виконавчого комітету міської ради.

В Івано-Франківську наразі є три заправки для електромобілів: поруч “Промприладу” (вул. Академіка Сахарова, 23), кінотеатру “Люм’єр” (вул. Михайла Грушевського, 3). Ще одна станція — на території державного підприємства “Карпати” (вул. Галицька, 201).

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