"Прибульці" у сумському "Арт-просторі" – художник –кераміст Юрій Мусатов 2 лютого презентував підбірку скульптур на космічну тематику – проєкт під назвою «Galaxy». Які події з життя автора надихнули його на створення цього проєкт і коли з’явиться новий дізнавалася Діана Крахматова.

Планети, кратери, літаючі тарілки, і фігурки прибульців. Представлені роботи здебільшого створені за останні два роки. Декілька з них побували на міжнародних виставках. Захоплення ж космічною тематикою, каже автор, з’явилося у 2011-му.

Юрій Мусатов - автор виставки розповідає як прийшла ідея такої тематики: "Якось ввечері я йшов до фарфорового заводу, і вперше в житті побачив літаючі тарілки. Три штуки. Саме в Сумах. І ось сюди прийшов з готовими штуками, як я їх бачу. Вони – НЛО - переслідують мене більше 10 років".

Один з найбільш значущих експонатів, говорить Мусатов – «Літаюча тарілка». Вона – частина експозиції під назвою «UFO», яку кераміст створив минулого року.

Окрім скульптур є також картини – за словами Юрія Мусатова, вони символізують вікна-портали, через які можна побачити скупчення галактик. Це - одна з найдавніших робіт виставки, 2016-го року.

Сергій Зелений - один із відвідувачів виставки каже: "Виглядає дуже футуристично. Незвичайно. Цікава тема".

Наступний проєкт автор планує презентувати 12 квітня – на день космонавтики.

Переглянути виставку можна у галереї "Арт-простір" у Сумах.

Читайте також

Фотовиставку після подорожі на Афон презентував Артур Скоробагатський у Сумській галереї

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber