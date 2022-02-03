ВАКС продовжив термін дії процесуальних обмежень меру Одеси в справі НАБУ

3 лютого Вищий антикорупційний суд оголосив про продовження дії процесуальних зобов’язань Геннадію Труханову до 3 квітня. Відповідне рішення виніс суддя Андрій Бицюк. Про таке повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Зокрема, міському голові Одеси продовжили зобов’язання здати закордонний паспорт та уникати спілкування з іншими фігурантами справи – підозрюваними та свідками. Також забороняється відвідувати приміщення ПП “Дофін”, ТОВ “Транском Буд”, будівлю одеської прокуратури.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Юрій Олефір наполягав на необхідності продовження дії обмежень через ризики, які були визнані актуальними у суді – тиск на свідків, переховування, нищення документів.

У випадку невиконання зобов’язань, суд може змінити запобіжний захід для Геннадія Труханова на більш суровий.

Наразі Суспільне намагається зв'язатися з адвокатом очільника міста Олександром Лисаком.

Що відомо

Справа НАБУ та САП стосується створення та функціонування злочинної організації в Одесі. До неї, як вважають правоохоронці, був залучений мер міста Геннадій Труханов, бізнесмен Володимир Галантерник та декілька посадовців з робітниками приватних компаній. Злочинна схема полягала у виведенні земельних ділянок із власності громади та передачі їх під забудову приватній компанії "Будова". Як зазначала сторона обвинувачення, Труханов зловживав своїм службовим становищем мера та підписував документи щодо надання об'єктів у право власності.

Так, упродовж 2016-2019 років громада міста через схему злочинної організації втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 мільйон гривень. Загальний розмір завданої шкоди за результатами експертизи становить 689 млн грн.

11 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для Труханова запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 мільйонів гривень.

23 листопада на рахунок ВАКС внесли 30 млн застави за Труханова по справі НАБУ та САП. Це зробив депутат Вадим Новинський.

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