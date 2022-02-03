Скільки точно нещеплених медпрацівників відсторонили від роботи на Рівненщині — наразі невідомо. Цю інформацію ще збирають, повідомила Суспільному 2 лютого в етері "Сьогодні. Головне" начальниця управління розвитку медичної допомоги обласного меддепартаменту Олена Гандзюк. Також вона пояснила, як відсторонення медиків вплине на роботу лікарень у піковий період COVID-19.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, з 31 січня на Рівненщині мали б відсторонити майже 700 працівників закладів охорони здоров'я. Ці дані підтвердила Суспільному Олена Гандзюк. Щоправда, скільки серед цих працівників саме лікарів та медсестер і скількох уже відсторонили від роботи — наразі їй невідомо.

"На сьогодні відомо, що є 684 людини, які з певних причин не щепилися і підлягають відстороненню. Скільки наразі відсторонено, ми ще актуальної інформації не зібрали, тому що ця норма увійшла в дію лише з 31 січня", – пояснила Олена Гандзюк.

При цьому вона зауважила, що відсторонення медиків не вплине критично на роботу медзакладів у піковий період пандемії. Тому що не всі медпрацівники залучені в роботі з пацієнтами, хворими на COVID-19.

"Тому це не є критично. По нас більше вдарить "Омікрон", зараз дуже багато серед медичного персоналу хворих. Оце дійсно є проблема на первинці, вторинці. І хоча "Омікрон" не має дуже тяжкого перебігу, люди мають бути на карантині, а лікар дистанційно надавати стаціонарну допомогу, звичайно, не може", – зазначила Олена Гандзюк.

За даними РНБО, станом на 2 лютого кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 400 895 людей, це 35,09% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 399 635 людей, це 34,98%. Бустерну дозу отримали 8 935 людей.

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