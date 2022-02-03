Під час засідання виконкому Луцької міської ради 3 лютого у новій редакції затвердили положення про порядок здійснення контролю оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування, — про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Як розповів під час засідання виконкому начальника відділу транспорту міськради Віктор Главічка, раніше контроль оплати проїзду був покладений на Луцьке підприємство електротранспорту. "Деякі інші перевізники не платили ЛПЕ за ці послуги, тож підприємство несло збитки", — каже начальника відділу транспорту.

Відтепер контроль буде здійснюватися щоденно вранці та ввечері, коли найбільший пасажиропотік. Також до служби контролю увійдуть представники перевізника, який обслуговує даний маршрут.

Окрім цього, в новій редакції положення передбачено контроль оплати проїзду у приміських маршрутах.

Як зазначили на сайті Луцької міської ради, якщо контролери виявлять людину, яка їде на заплативши, вони мають запропонувати пасажиру здійснити оплату, якщо він відмовляється, на нього складатимуть адміністративний протокол.

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