Під час засідання виконкому Луцької міської ради 3 лютого у новій редакції затвердили положення про порядок здійснення контролю оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування, — про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Як розповів під час засідання виконкому начальника відділу транспорту міськради Віктор Главічка, раніше контроль оплати проїзду був покладений на Луцьке підприємство електротранспорту. "Деякі інші перевізники не платили ЛПЕ за ці послуги, тож підприємство несло збитки", — каже начальника відділу транспорту.
Відтепер контроль буде здійснюватися щоденно вранці та ввечері, коли найбільший пасажиропотік. Також до служби контролю увійдуть представники перевізника, який обслуговує даний маршрут.
Окрім цього, в новій редакції положення передбачено контроль оплати проїзду у приміських маршрутах.
Як зазначили на сайті Луцької міської ради, якщо контролери виявлять людину, яка їде на заплативши, вони мають запропонувати пасажиру здійснити оплату, якщо він відмовляється, на нього складатимуть адміністративний протокол.
Що відомо
- З 11 листопада 2019 року в обласному центрі Волині ввели електронний квиток на проїзд у громадському транспорті. Цього ж місяця лучанам почали видавати соціальні картки для проїзду та відкрили продаж електронних квитків.
- З 30 грудня 2019 року громадський транспорт у Луцьку запрацював без кондукторів. З цього дня розраховуватися у тролейбусах та маршрутках можна лише спеціальною карткою. Інакше – штраф.
- Оплата проїзду у міському громадському транспорті стала можливою за допомогою електронного квитка, додатка CityCard, засобів Paypass банківської картки, ApplePay чи Gpay.
- У березні 2021-го в Луцькраді пояснили, в якому випадку пільговики, серед яких і пенсіонери, можуть їздити безплатно у громадському транспорті Луцька.
- У квітні 2021-го року інспектори Укртрансбезпеки та контролери ЛПЕ ловили "зайців", які оплачували проїзд готівкою. За один день рейду виявили 77 оплат проїзду готівкою.