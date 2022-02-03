Двох закарпатців підозрюють у заклику до зміни меж території України — СБУ

Працівники Служби безпеки України повідомили про підозру двом закарпатцям, через агітацію щодо змін меж території України. Вони поширювали агітацію за завданням "кураторів" з РФ, — повідомили на сайті Служби безпеки України.

У відомстві зазначили, що двоє місцевих жителів Закарпаття поширювали агітацію, щодо зміни меж території України.

"Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій", — йдеться у повідомленні СБУ.

Двом громадянам повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України (ч.1 ст.110 ККУ). За це передбачене позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна.

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