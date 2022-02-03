Смерть підлітка в Харківському СІЗО: дії працівників ізолятора перевірять

Слідство перевірить дії працівників "Харківського слідчого ізолятора" через смерть 17-річного юнака, якого вранці 2 лютого знайшли повішеним у камері.

Провадження щодо дій працівників ізолятора відкрили за статтею про службову недбалість, максимальне покарання — позбавлення волі на строк до п'яти років, повідомив 3 лютого речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Смерть хлопця розслідують за статтею "умисне вбивство". Під час попереднього огляду тіла судово-медичний експерт не виявив тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть, каже Чубенко. Причини смерті встановлюють експерти.

За словами Чубенка, померлий — з Лозової, у слідчому ізоляторі перебував від квітня 2021 року. Хлопця звинувачували у грабежі, крадіжці та шахрайстві, які він, за версією слідства, здійснив, під час іспитового строку. У липні 2020 року хлопця визнали винним у крадіжці. Речник прокуратури зазначив, що хлопець залишив записку для рідних.

Доповнено 12:08. У Північно-Східному регіональному управлінні з питань виконання покарань повідомили, що у слідчому ізоляторі триває перевірка. Померлого підлітка характеризують як лідера.

"За час тримання в Харківському слідчому ізоляторі неповнолітній ув’язнений на профілактичних обліках не перебував. Тримався в приміщенні з невеликою чисельністю ув’язнених, в середовищі яких проявляв себе з лідерських позицій. Залучався до загальноосвітнього навчання, брав активну участь у виховних заходах, відвідував спортивну залу, бібліотеку установи", — йдеться у повідомленні управління.

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