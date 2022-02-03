У Харківському СІЗО помер неповнолітній — розслідують самогубство

За даними адміністрації ізолятора, 17-річний юнак повісився у камері. Його намагалися реанімувати, але врятувати не змогли.

Про факт смерті хлопця 2 лютого повідомив Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представники якого після пригоди відвідали СІЗО.

"За повідомленням керівництва СІЗО, о 6:18 під час чергового обходу камер черговим молодшим інспектором ВРіО з камери надійшов виклик та було повідомлено, що ув’язнений скоїв самогубство шляхом повішення на простирадлі, закріпленому на внутрішніх ґратах вікна. На сигнал "Тривога" прибув черговий фельдшер, який розпочав реанімаційні заходи. Після прибуття працівників бригади швидкої невідкладної допомоги о 6:35 була констатована біологічна смерть", — йдеться у повідомленні.

Хлопець утримувався в СІЗО з 2021 року і жив у камері з трьома неповнолітніми.

"Скарг щодо умов утримування та неналежного ставлення до нього з боку співкамерників та працівників слідчого ізолятора до адміністрації установи не надходило", — зазначає Офіс омбудсмена.

Обставини події з'ясовують правоохоронні органи, призначена службова перевірка. У якій справі проходив померлий, в Офісі уповноваженого з прав людини не вказали. У поліції та прокуратурі інформації щодо цієї події поки не надали.