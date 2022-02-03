Ремонтують колії: на Волині приміський поїзд не заїжджатиме в Ковель

У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт приміський поїзд Червоноград - Ізов - Ковель не заїжджатиме в Ковель, — повідомляють у Львівській залізниці.

З 29 січня 2022 року поїзд № 6302\6303 курсуватиме за маршрутом Червоноград - Ізов - Сокаль, замість № 6302/6301 Червоноград - Ізов - Ковель.

Через ремонт колій на дільниці Володимир-Волинський – Ковель приміський поїзд не заїжджатиме до Ковеля.

З Червонограда поїзд вирушатиме о 5:25, Iзов 07:38-08:15, прибуватиме в Сокаль о 10:33;

У зворотному напрямку поїзд № 6304\6305 курсуватиме за маршрутом Сокаль - Ізов- Червоноград, замість № 6305/6306 Ковель - Ізов - Червоноград. Вирушатиме зі ст. Сокаль о 17:30, Iзов 19:40-20:15, прибуватиме в Червоноград о 22:27.

Що відомо

З 29 січня змінився графік руху приміського поїзда № 6374 Ковель - Ягодин - Ковель.

З 12 березня минулого року відновили рух п'яти приміських поїздів на Волині. Під час переговорів Львівська залізниця домовилася з міськими радами Луцька та Ковеля про відшкодування пільгових перевезень та уклали відповідний договір.

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