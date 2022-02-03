174 кілометри дороги Київ – Чоп в межах Рівненської області відремонтують цього року. Про це 2 лютого заявив голова облдержадміністрації Віталій Коваль. У Службі автомобільних доріг Суспільному повідомили, що тендер на поточний ремонт дороги, вартістю майже 1,9 мільярда, має відбутися 29 березня.

Повну заміну шару з щебенево-мастикового асфальтобетону на трасі Київ – Чоп від межі з Житомирською до Львівської області розпочнуть навесні, написав Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

"Це наймасштабніший проєкт в області за десять років. У планах – повна заміна 174 км", – йдеться у повідомленні голови ОДА.

Віталій Коваль написав, що тендер на цей об'єкт оголосили, його включать у перелік "Великого будівництва".

За словами речника Служби автомобільних доріг області (САД) Дмитра Леонтіюка, тендер на проведення поточний ремонт міжнародної траси вони оголосили 19 січня.

"У нас по трасі Київ – Чоп два тендери: один – на поточний середній ремонт за 250 млн грн відбувся минулого року у серпні, а другий – на поточний ремонт з очікуваною вартістю 1,895 мільярда оголосили у січні. Нам дали таку гарантію, що гроші з держбюджету будуть", – коментує речник САД.

Подати свої тендерні пропозиції учасники можуть до 21 лютого. Аукціон відбудеться 29 березня 2022 року.

Що відомо

У січні у Службі автомобільних доріг області Суспільному повідомили, що на трасі Київ – Чоп ліквідовують глибокі вибоїни. Ремонтувати повноцінно трасу планують навесні.

У грудні Суспільне розповідало про ями, які утворилися на трасі Київ – Чоп (М-06). Станом на 14 грудня там зафіксували 600 квадратних метрів зруйнованого дорожнього покриття.

До Євро-2012 турецький та італійський підрядники реконструювали трасу Київ – Чоп, приблизно 180 кілометрів якої проходить Рівненщиною від адміністративної межі Житомирської до Львівської області. Експлуатаційний термін – сім років, вже минув.

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