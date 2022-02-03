Дощі, сніг та хмари. Погода 3 лютого

3 лютого в частині західних регіонів очікується сніг. У Центральній Україні — хмари. У східних регіонах очікується мокрий сніг. Температура коливатиметься від -4 до +5 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Київській, Житомирській, Чернігівській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Сумській областях очікується сніг. Температура вдень -1…1 градуса, вночі — -2…-4.

У Вінницькій, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях буде хмарно. Денна температура триматиметься на рівні -1…1 градуса. Нічна опуститься до -2…-4.

У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській областях та в Криму очікується мокрий сніг. На півдні температура досягне 5 градусів. На Сході триматиметься на позначці 3 градуси.

Що відомо

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