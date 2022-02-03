За рік кількість боргів в Україні збільшилася майже на 30% — Опендатабот

За 2021 рік сумарна кількість боргів українців зросла на 29%, а їхня чисельність збільшилася майже на 1,5 мільйони.
Як повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані ЄРБ, найшвидше зростають такі категорії:
- стягнення коштiв, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями і організаціями — + 47% або +567 тисяч боргiв;
- заборгованість з оплати комунальних послуг — + 41% або +140 тисяч боргiв за 2021 рік, а за два роки — більш ніж вдвічі. Загальний борг на 01 грудня 2021-го становить 72,7 млрд грн;
- борги у справах про адміністративні правопорушення — +35% або +285 тис. боргiв.
Як відзначається, найбільші категорії за кількісним показником: заборгованість перед банками, компаніями і організаціями — 1 761 749 боргiв (27% вiд загального числа заборгованостей), стягнення коштів на користь держави — 1 629 505 боргiв (25%), а також штрафи за порушення ПДД — 1 327 440 боргiв (20%).
"Потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто та нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів", — наголосили аналітики.
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Що відомо
- В Україні 18 банків автоматично блокують рахунки громадян на вимогу державних та приватних виконавців.
- В Україні близько 400 тис. боржників без суду наклали арешт на рахунки та майно.
- В Україні з 6 липня запрацювали зміни до порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках. Міністерство юстиції пояснило, як саме працює нова система.
- У квітні 2021 року Нацбанк оновив свої положення щодо розкриття банківської таємниці.
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