За рік кількість боргів в Україні збільшилася майже на 30% — Опендатабот

За 2021 рік сумарна кількість боргів українців зросла на 29%, а їхня чисельність збільшилася майже на 1,5 мільйони.

Як повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані ЄРБ, найшвидше зростають такі категорії:

стягнення коштiв, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями і організаціями — + 47% або +567 тисяч боргiв;

заборгованість з оплати комунальних послуг — + 41% або +140 тисяч боргiв за 2021 рік, а за два роки — більш ніж вдвічі. Загальний борг на 01 грудня 2021-го становить 72,7 млрд грн;

борги у справах про адміністративні правопорушення — +35% або +285 тис. боргiв.

Як відзначається, найбільші категорії за кількісним показником: заборгованість перед банками, компаніями і організаціями — 1 761 749 боргiв (27% вiд загального числа заборгованостей), стягнення коштів на користь держави — 1 629 505 боргiв (25%), а також штрафи за порушення ПДД — 1 327 440 боргiв (20%).

"Потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто та нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів", — наголосили аналітики.

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