"Моя совість чиста". Суд продовжив запобіжний захід Андрію Косяку

Рубіжанський міський суд продовжив на два місяці за ґратами запобіжний захід Андрію Косяку. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, повідомляє кореспондент Суспільного.

У Рубіжанському міському суді прокурор Луганської обласної прокуратури Станіслав Архіпов озвучив звинувачення щодо Андрія Косяка.

За словами прокурора, Андрій Косяк воював на боці бойовиків так званої "ЛНР" та збирав інформацію, яка використовувалась для ведення бойових дій проти українських підрозділів.

З обвинувальним актом Андрій Косяк не погодився. Він зазначив: "Моя совість чиста перед народом Донбасу, тому як я можу вважати себе винним".

Суддя попросив прокурора надати усі докази, зібрані у справі Андрія Косяка. А прокурор надав суду клопотання щодо продовження запобіжного заходу обвинуваченому у вигляді тримання під вартою. Термін попереднього запобіжного заходу спливає 6 лютого.

Сторона захисту наполягала на зміні запобіжного заходу й на тому, що Андрій Косяк невинен.

"Мій підзахисний є не винною особою у скоєнні злочинів, в яких звинувачує його прокурор", — зауважив адвокат обвинуваченого Кирило Шурхно.

Суддя Рубіжанського міського суду Денис Коваленко відхилив клопотання адвоката та зачитав рішення.

"Клопотання прокурора про продовження строку тримання обвинуваченого Косяка Андрія Валентиновича під вартою задовольнити. Продовжити строк тримання під вартою Косяка Андрія Валентиновича на строк 60 днів", — наголосив суддя.

Наступне засідання у справі Косяка відбудеться 21 лютого.

Що відомо

Підозрюваний Андрій Косяк був затриманий 13 жовтня на покинутих позиціях Збройних Сил України, поблизу Золотого. При собі той мав вогнепальну зброю, військовий квиток та посвідчення Спеціального центру контролю та координації припинення вогню. Косяка обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Максимальне покарання за даною статтею – до 15 років за ґратами.

13 жовтня в українській делегації Тристоронньої контактної групи повідомили про затримання на Донбасі громадянина РФ Андрія Косяка 1978 року народження, який воював на боці бойовиків самоназваної "ЛНР". У нього вилучили зброю та боєприпаси.

14 жовтня СБУ допитала затриманого. Як з'ясувалося, Косяк є учасником одного з підрозділів "6-го отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР". Слідчі вручили йому підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів влаштували пікет та заблокували вхід до готелю, де проживають спостерігачі ОБСЄ. Вони вимагали звільнення "офіцера" бойовиків, якого українські військові затримали кілька днів тому. Ідеться про Андрія Косяка.

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