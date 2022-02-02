У будинку 27 по вулиці Сірка з 1 лютого відключили ліфти. Мешканці кажуть, що погоджувалися на підвищення тарифу, але з умовою мати можливість контролювати, на що витрачає їхні гроші керуюча компанія.

Люди зібралися біля будинку, аби обговорити ситуацію, що склалася.

Віталій Кондратенко до минулого року був уповноваженим від будинку. Розповідає, що у 2018 році рішенням виконкому будинок закріпили за компанією "Сумитехнобудсервіс", з того часу договори не оновлювали, відповідно, тариф на обслуговування будинку не змінився.

Чоловік говорить: "Три роки підряд намагаємося укласти договір. Останній раз це було у 2020 році, нам запропонували коефіцієнт 5,5 з квадратного метра. Ми погодилися, але користуючись правом контролю, але оця функція не влаштовує нашу керуючу компанію".

Директор керуючої компанії "Сумитехнобудсервіс" Сергій Хрупа каже, що тариф і кошторис витрат по цьому будинку не збільшувався з 2017 року: "Ліфтовій компанії потрібно віддавати вже за новою ціною, таких коштів як у Сірка, 27 і в деяких інших будинках уже не існує. З мешканцями будинку неодноразово проводилися зустрічі, підіймалося питання підвищити тариф, але вони на це не погодилися".

Чоловік говорить, що звіт про витрачені кошти мешканцям будинку надавали раз у квартал. Щоб ліфти знову запрацювали, каже Сергій Хрупа, необхідно збирати ініціативну групу, уповноважених осіб, збирати підписи, і приймати нову ціну.

Громадський інспектор ЖКГ Сергій Гапуніч у 2018 році був у складі конкурсної комісії, яка призначала будинкам управителів. Каже, що тоді в типовий договір були внесені пункти про контроль діяльності управителя з боку мешканців будинків. Цей договір зараз треба вивчити і йти на перемовини з управителем.

Сергій Гапуніч сказав, що консультації по взаємодії мешканців з управляючою компанією має надати департамент інфраструктури міськради. Можна також звернутися до нього як до громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber