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У Сумській багатоповерхівці відключили ліфти через надто низький тариф
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У Сумській багатоповерхівці відключили ліфти через надто низький тариф

Катерина Ворона Олена Рашевська
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У Сумській багатоповерхівці відключили ліфти через надто низький тариф

У будинку 27 по вулиці Сірка з 1 лютого відключили ліфти. Мешканці кажуть, що погоджувалися на підвищення тарифу, але з умовою мати можливість контролювати, на що витрачає їхні гроші керуюча компанія.

Люди зібралися біля будинку, аби обговорити ситуацію, що склалася.

У Сумській багатоповерхівці відключили ліфти через надто низький тариф

Віталій Кондратенко до минулого року був уповноваженим від будинку. Розповідає, що у 2018 році рішенням виконкому будинок закріпили за компанією "Сумитехнобудсервіс", з того часу договори не оновлювали, відповідно, тариф на обслуговування будинку не змінився.

Чоловік говорить: "Три роки підряд намагаємося укласти договір. Останній раз це було у 2020 році, нам запропонували коефіцієнт 5,5 з квадратного метра. Ми погодилися, але користуючись правом контролю, але оця функція не влаштовує нашу керуючу компанію".

У Сумській багатоповерхівці відключили ліфти через надто низький тариф

Директор керуючої компанії "Сумитехнобудсервіс" Сергій Хрупа каже, що тариф і кошторис витрат по цьому будинку не збільшувався з 2017 року: "Ліфтовій компанії потрібно віддавати вже за новою ціною, таких коштів як у Сірка, 27 і в деяких інших будинках уже не існує. З мешканцями будинку неодноразово проводилися зустрічі, підіймалося питання підвищити тариф, але вони на це не погодилися".

Чоловік говорить, що звіт про витрачені кошти мешканцям будинку надавали раз у квартал. Щоб ліфти знову запрацювали, каже Сергій Хрупа, необхідно збирати ініціативну групу, уповноважених осіб, збирати підписи, і приймати нову ціну.

Громадський інспектор ЖКГ Сергій Гапуніч у 2018 році був у складі конкурсної комісії, яка призначала будинкам управителів. Каже, що тоді в типовий договір були внесені пункти про контроль діяльності управителя з боку мешканців будинків. Цей договір зараз треба вивчити і йти на перемовини з управителем.

Сергій Гапуніч сказав, що консультації по взаємодії мешканців з управляючою компанією має надати департамент інфраструктури міськради. Можна також звернутися до нього як до громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства.

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