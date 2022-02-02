На 2 лютого близько 2 тисяч кримчан зробили щеплення від коронавірусу на Херсонщині. Чи є для цього якісь особливі вимоги, дізнавалось Суспільне.

Кирило проживає у Криму. Говорить, щепитися від COVID- 19 вирішив у Херсоні, бо в Україні використовують визнані світом вакцини.

"Вимоги роботодавця такі, що потрібні вакцини міжнародного зразку, визнані ВОЗ, по-іншому ніяк. Америка, наприклад, не визнає «Спутник», і, якщо треба побувати там, то не виходить із цим щепленням Мої друзі, знайомі, в кого виникає необхідність, приїздять в Україну робити щеплення", - каже чоловік.

У пункті вакцинації у торговельно-розважальному центрі "Фабрика" кримчани бувають нерідко, розповіла медсестра Світлана Троян

"Зараз трошки менше, раніше було дуже багато. Щеплюємо, вносимо дані, все робимо, як потрібно. По-різному буває. Сьогодні ось тільки початок дня, а вже були 6 людей. Ми просто заносимо їх дані в систему нашу. І коли ми вносимо саме щеплення, воно підтягується в Дію. Але паперові довідки ми тут видати їм не можемо, тому що треба внести в комп’ютер усі дані, а потім це роздрукувати. У нас тут немає можливості це зробити", - каже медсестра.

Жителі Криму активно роблять щеплення на Херсонщині, розповіла регіональна координаторка з вакцинації проти COVID-19 Наталія Єрємєєва.

"Ми провели вже майже 2 тисячі щеплень – конкретніше 1 957. Перше щеплення отримали майже тисяча осіб – 958, а 995 людей отримали друге щеплення. Вже є особи, котрі отримали бустерну дозу – їх 9", - говорить Наталія Єрємєєва.

Зробити щеплення жителі півострова можуть у будь-якому центрі, пункті вакцинації або на контрольних пунктах в’їзду – виїзду на адмінмежі, де працюють мобільні бригади, говорить завідувачка відділу епіднагляду.

"Для жителів Криму, які мають український паспорт або посвідку на проживання, декларацію не потрібно заповнювати з сімейним лікарем. Проводять щеплення і одразу лікар, який виконує щеплення, заповнює міжнародне свідоцтво про вакцинацію або надає довідку форми 63, кому як зручно. Якщо це іноземні громадяни, вони можуть отримати щеплення, але в Дію не підтягнеться, тому це тільки паперовий варіант – міжнародне свідоцтво про вакцинацію", - каже Наталія Єрємєєва.

До пункту щеплення на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Каланчак" на адмінмежі кримчани приїздять щодня, говорить медична сестра Ірина Маметова. Сьогодні до обіду їх уже 8.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

"Ми тільки обслуговуємо Крим, бо вони тільки до нас приїжджають. У нас є вакцина Пфайзер, Модерна і Астразенека. Щодня люди приходять – буває 6, буває 5, коли як буває. Буває 1-2, коли який день", сказала медсестра.

Кримчанка Єлизавета говорить, робить щеплення в Україні, бо ці вакцини дозволяють подорожувати світом

"Я поїхала міняти паспорт, бо закінчився термін дії, і дізналася, що тут роблять щеплення. Вирішила одразу зробити, двох зайців убити", - каже жінка.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Петро пів року тому зробив щеплення в Криму, бо без цього, говорить, не можна зайти до кафе чи магазину. А тепер спеціально приїхав із Ялти.

"Ми приїхали зробити щеплення, щоб отримати український сертифікат про вакцинацію і міжнародний сертифікат. Хочемо укласти декларацію з сімейним лікарем, щоб можна було скористатися безкоштовними послугами української медицини", каже чоловік.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Жителі півострова можуть отримати на материковій частині як щеплення, так і інші медичні послуги, говорять лікарі.

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