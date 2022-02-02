У Хмельницькому розпочали екоакцію "Пакет пакетів"

12 локацій для здачі пакетів відкрили у Хмельницькому в межах акції "Пакет пакетів". Її у місті проводять вперше. Про це Суспільному розповіла представниця офісу "Розумне довкілля. Хмельницький" Світлана Каритун.

За її словами, для цього встановили спеціальні контейнери, куди люди можуть віднести для переробки пакети. Їх збиратимуть з 1 лютого по 15-те. Таким чином організатори хочуть мотивувати хмельничан поступово відмовлятися від пластику та поліетилену.

Хмельничанин Юрій Штокалюк приніс поліетиленові пакети на переробку, щоб викинути пакети у контейнер на вулиці Соборній 56. Розповідає, прочитав про акцію "Пакет пакетів" у соцмережі.

"Моя бабуся, коли ходить в магазин, то вона купує поліетиленовий пакет. Побачив в соцмережах акцію оголошену "Пакет пакетів", що можна просто безкоштовно утилізувати пакет. Запропонував бабусі: "Слухай, тут така акція є, воно шкодить довкіллю, давай краще перейдемо на екопакети"",- говорить хлопець.

Контейнер, в який Юрій викинув пакети, жовтого кольору. На ньому наліпка з написом "Поліетилен" та назвою акції. Є також код, за яким можна перейти, щоб дізнатися деталі. Розповідає представниця офісу "Розумне довкілля. Хмельницький" Світлана Каритун.

"Ми вирішили запустити акцію для того, щоб мотивувати трішечки хмельничан поступово відмовлятися від одноразового пластику. Замінювати це на багаторазові альтернативи, які є більш екологічними", - каже Світлана Каритун.

Додає, також пластик протягом акції можна здати в екобус, який зазвичай збирає небезпечні відходи та курсує містом, каже Світлана Каритун.

Ініціювали акцію представники офісу "Розумне довкілля". Хмельницьке комунальне підприємство "Спецкомунтранс" для цього надало контейнери. Розповідає начальник дільниці сортування побутових відходів Євгеній Дуда. Він слідкуватиме за їх наповненням. Додає, після акції контейнери приберуть.

"Якщо вони будуть наповнені, ми збираємо його, важимо і очікуємо закінчення акції. Надалі буде цей поліетилен переданий на подальшу переробку", - говорить Євгеній Дуда.

Основна шкода пластикових пакетів полягає в тому, що вони дуже повільно розкладаються у середовищі, розповіла доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Ольга Єфремова.

"Потрапляючи в довкілля, пластик розкладається на мікроскопічні частинки, які осідають у ґрунтах, забруднюють водне середовище. Можуть потрапити до організму людини. При цьому вони мають токсичну дію. Негативно впливають на імунну, ендокринну систему", - пояснює Ольга Єфремова.

Викидаючи пакети у контейнер, можна зробити фото. Світлана Каритун розповіла, з ним людина може взяти участь у розіграші призів.

"Можна фото опублікувати в соціальних мережах: Фейсбук, Інстаграм з хештегом "Пакет пакетів". І уже після акції ми випадковим чином оберемо декількох переможців", - каже Світлана Каритун.

Акція з утилізації пластикових пакетів триватиме до 15 лютого.